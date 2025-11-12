  • Huế ngày nay Online
Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Huế hơn 103 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Chiều 12/11, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp các đoàn, doanh nghiệp đến ủng hộ Nhân dân thành phố khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 500 triệu đồng từ Quỹ Trái tim hùng hậu  

Theo đó, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 1,38 tỷ đồng từ Công ty CP Hàng hải VSICO;  Hội Đồng hương TP. Huế tại Đắk Lắk ủng hộ 100 triệu đồng; Quỹ Trái tim hùng hậu ủng hộ 500 triệu đồng cùng 500 suất quà trị giá 300 triệu đồng; Công ty CP Thời trang YODY hỗ trợ 1.500 áo thời trang YODY…

Đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với Nhân dân TP. Huế. Đồng thời cho biết, thành phố đã và đang tập trung huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống Nhân dân, sớm đưa các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trở lại bình thường.

 Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 1,38 tỷ đồng từ Công ty CP Hàng hải VSICO

Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là sự động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững. TP. Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế về việc ủng hộ Nhân dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai, trong những ngày qua, các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tiếp tục quyên góp, vận động hướng về Nhân dân thành phố Huế, góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

 Tiếp nhận quà tặng từ Công ty CP Thời trang YODY 

Được biết, đến chiều 12/11, Ban Vận động cứu trợ thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hơn 103 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân TP. Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.   

THÁI BÌNH
