Tour tuyến du lịch Huế: “Bốn mùa như một”

Khách thưởng trà tại Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025

Ít sản phẩm mới nổi bật

Trở lại Huế sau 3 năm, anh Ngô Viết Tuấn, du khách TP. Hồ Chí Minh chọn phương án du lịch tự do, thay vì đặt tour qua đơn vị lữ hành. Anh Tuấn chia sẻ: “Mình có tham khảo tour một số đơn vị lữ hành, nhưng nhận thấy chương trình lại không khác nhiều so với 3 năm trước từng đi, chủ yếu là tham quan di sản, ăn uống. Mùa hè không khác mùa đông, trải nghiệm ít có sự khác biệt nên mình đặt máy bay rồi tự đi những điểm mình thích”.

Chia sẻ của du khách đặt ra vấn đề trăn trở: “Liệu sản phẩm du lịch khó đổi mới, hay lối mòn trong tour tuyến kiểu “bốn mùa như một” đang còn tồn tại?

Trao đổi với bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế; Trưởng ban sản phẩm của hội, bà Lý cho rằng, những năm gần đây, vẫn có những sản phẩm mới, nhưng chủ yếu do các doanh nghiệp (DN) tự làm, thiết kế nhỏ lẻ. Để có những sản phẩm thực sự nổi bật, thì vẫn còn thiếu. Huế hiện đang có nhiều tour du lịch áp dụng quanh năm. Nghĩa là mùa nào cũng diễn ra, chỉ khi thời tiết bất lợi mới hoãn/hủy. Vấn đề xây dựng sản phẩm, các tour chuyên đề cho từng mùa, như du lịch mùa mưa được bàn thảo từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có sản phẩm thực sự ấn tượng theo định hướng này.

Ông Trần Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Tú Trần cho rằng, các DN lữ hành ở Huế vẫn đang phụ thuộc vào điểm đến. Điểm đến có sản phẩm hay thì lữ hành khai thác đưa vào tour, trong khi việc kết nối các bên để xây dựng sản phẩm vẫn còn nhiều trăn trở.

Có khá nhiều nguyên nhân cho vấn đề trên, trong đó, theo bà Lý, vẫn đang thiếu “người cầm trịch” và kinh phí lớn để đứng ra đầu tư, nghiên cứu sâu, xây dựng các sản phẩm cho Huế. Những năm qua, cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học cũng có các dự án nghiên cứu sản phẩm, song, điểm khó là “khoảng cách” giữa nghiên cứu và thực tiễn thị trường. Nhu cầu khách thay đổi nhanh chóng nhưng nhiều ý tưởng sản phẩm từ các đơn vị, trường học ra đời, dẫu hay, vẫn khó áp dụng cho các DN vì thiếu thực tiễn.

Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Kết nối Huế trăn trở, do vấn đề nguồn lực, nên mặc dù ngành du lịch có nhiều ý tưởng hay nhưng việc tập trung xây dựng được những sản phẩm “đến nơi, đến chốn” vẫn chưa như kỳ vọng. Huế có quá nhiều tài nguyên, nhưng cách đầu tư bị phân tán, thiếu sản phẩm có chiều sâu.

Theo các đơn vị lữ hành tại Huế, thông thường, mỗi DN sẽ tự thiết kế riêng tour tuyến, sản phẩm, thay đổi theo hướng cá nhân hóa từng nhóm đối tượng du khách. Mô hình này chỉ là những thay đổi nhỏ, áp dụng tại đơn vị, không thể nhân rộng. DN du lịch Huế còn khó khăn về nguồn lực. Mặt khác, do sản phẩm du lịch rất dễ bị DN đối thủ sao chép, nên nhiều DN cũng ngại đầu tư công sức, kinh phí, nhân lực, sáng tạo sản phẩm.

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP&DV Du lịch Huetourist cho rằng, thực tế vẫn có những sản phẩm từng mùa, nhưng chưa có DN đứng ra để đánh giá, đóng gói sản phẩm, tạo các tour bốn mùa hay tour chuyên biệt từng mùa một cách bài bản. Đáng nói hơn là các DN lữ hành tại Huế chủ yếu khai thác tour đi các tỉnh/thành và quốc tế; số lượng các công ty xây dựng sản phẩm đến Huế ít hơn nên việc đầu tư xây dựng sản phẩm cho Huế từ góc độ DN cũng là vấn đề trăn trở.

Tạo thêm các trải nghiệm chuyên biệt

Có những tiềm năng du lịch đặc sắc, vượt trội, hơn 20 năm trước, Huế từng là điểm đến hàng đầu trong lựa chọn của du khách, nhưng sau đó, nhiều địa phương “bứt tốc” nhanh hơn khiến du lịch Huế như đang "bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2025, ngành du lịch đã tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể và từng loại hình du lịch để xây dựng sản phẩm. Đây là một giải pháp cần thiết góp phần định hướng lại bộ sản phẩm cho du lịch Huế, cần phát huy vai trò của DN lữ hành nhiều hơn. Ngoài vai trò của cơ quan quản lý du lịch, cần có cơ chế đầu tư nguồn lực, hỗ trợ và giao trách nhiệm cho hội lữ hành hoặc nhóm DN đứng ra nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm có khả năng áp dụng thực tiễn. Sản phẩm phải phù hợp từng đối tượng, phân khúc thị trường, tránh lối mòn “bốn mùa như một”.

Một gợi ý có thể tham khảo là các sản phẩm mùa xuân có thể gắn với tết, lễ hội; mùa hè gắn với du lịch biển, đầm phá; mùa thu gắn với các làng nghề hay mùa đông gắn với du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm ẩm thực… Khi định hình được các sản phẩm thực sự ấn tượng, đồng thời gắn với hoạt động tham quan, trải nghiệm di sản, sẽ tạo được nhiều lựa chọn để du khách quay trở lại nhiều lần.