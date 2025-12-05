Xứng tầm sinh viên Huế

Nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ nhận giải Nhất chung cuộc

Nhóm sinh viên này gồm Nguyễn Thị Mỹ Liên - lớp Anh SPK21A, Lữ Thị Hồng Yên - lớp Anh SPK20A, Lê Minh Thái Hòa - lớp Anh SPK22A đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Các bạn được tuyển chọn từ cuộc thi do Đại học Huế tổ chức vòng online cụm Huế, thu hút gần 16 ngàn sinh viên tham gia. Từ số thí sinh lớn này đã chọn top 100 sinh viên được phỏng vấn để vào vòng bán kết. Từ vòng bán kết, tiếp tục chọn 18 sinh viên xuất sắc vào vòng chung kết cụm Huế. Trải qua 3 vòng thi gay cấn, cụm Huế chọn 3 thành viên xuất sắc nhất đại diện cho cụm đi thi toàn quốc.

Lữ Thị Hồng Yên, sinh viên năm 3, đại diện nhóm chia sẻ về hành trình dự thi: “Để đạt được kết quả hôm nay, nhóm đã có một quá trình chuẩn bị khá dài và nghiêm túc. Ngay từ đầu, cả nhóm phân chia nhiệm vụ rõ ràng, họp thường xuyên để chỉnh sửa nội dung, luyện tập thuyết trình và trao đổi liên tục để hoàn thiện từng chi tiết”.

Những buổi ngồi lại cùng nhau ở phòng tự học, ở ký túc xá hay thư viện giúp cả nhóm gắn kết hơn. Thuận lợi lớn nhất của nhóm là sự hỗ trợ lẫn nhau và sự hướng dẫn tận tình từ các giảng viên. “Cô giáo luôn theo sát tiến độ, góp ý từng đoạn nói, từng slide trình bày, giúp chúng em giữ được mạch nội dung rõ ràng và tinh thần tự tin khi bước lên sân khấu”, Yên nhớ lại.

Tuy nhiên, để vượt qua những áp lực về tiến độ và khối lượng tài liệu phải nghiên cứu, nhóm đã xây dựng phương pháp làm việc rõ ràng. Thứ nhất, xây dựng khung thời gian cụ thể cho từng giai đoạn, mỗi người tự quản lý phần việc của mình nhưng vẫn thường xuyên trao đổi để tránh chồng chéo. Thứ hai là chủ động tổ chức các buổi luyện tập mô phỏng như thi thật, nhờ bạn bè và thầy cô góp ý. Những buổi “giả lập” ấy không chỉ giúp cả nhóm trau dồi phong thái thuyết trình mà còn rèn sự bình tĩnh trước các câu hỏi học thuật chuyên sâu. Thứ ba, nhóm phân chia lịch học - tập luyện một cách linh hoạt, tận dụng tối đa thời gian rảnh, từ những buổi trưa ở thư viện đến những tối muộn sau giờ lên lớp.

Trong vòng chung kết toàn quốc diễn ra ngày 7/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, nhóm đã thể hiện bản lĩnh qua bốn phần thi: Nhận diện - Nhận định nhanh - Chiến lược - Quyết định. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp ăn ý, ba bạn đã thể hiện khả năng tiếng Anh và tư duy lập luận một cách rõ ràng, mạch lạc.

Khoảnh khắc đội được xướng lên cho giải Nhất chung cuộc là dấu mốc đáng nhớ. Ba cô gái ôm nhau giữa sân khấu trong niềm vui lẫn xúc động. Với các bạn, giải thưởng không chỉ là thành tích mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Thành tích tại cuộc thi mang lại nhiều ý nghĩa cho mỗi thành viên. Trước hết, đó là sự ghi nhận cho nỗ lực học tập, khả năng tiếng Anh, tư duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm. Thành tích này cũng giúp các bạn tự tin hơn trong các cơ hội học thuật hay nghề nghiệp sau này. “Chiến thắng giúp bọn em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”, Yên nói.

Không dừng lại ở giá trị cá nhân, sự kiện này còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều sinh viên Huế khác. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các sân chơi như Star Awards trở thành nơi để sinh viên rèn luyện năng lực ngoại ngữ và bản lĩnh học thuật. Sau hơn 14 năm tổ chức, cuộc thi đã khẳng định uy tín của mình trong cộng đồng sinh viên cả nước. Cuộc thi năm nay do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đăng cai tổ chức.

Chiến thắng của nhóm sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm nay là minh chứng cho sự cố gắng bền bỉ của sinh viên thành phố Huế. Đồng thời, cho thấy Huế vẫn luôn là nơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ biết nỗ lực và cầu thị.