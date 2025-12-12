Sức sống mới của phụ nữ vùng cao

Mô hình kinh tế từ cây dược liệu của phụ nữ xã A Lưới 1

Đa dạng mô hình

Quá giờ trưa, chị Trần Thị Bông, ở thôn 4 xã Long Quảng vẫn bận rộn với công việc cho heo ăn. Trên nền chuồng khô thoáng, đàn heo hơn 150 con được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật mà chị học được từ các lớp tập huấn. Mỗi mũi tiêm phòng, mỗi mẻ thức ăn đều được chị ghi chép cẩn thận. “Đây là lứa heo tôi mới tái đàn để kịp phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Toàn bộ quy trình chăn nuôi tôi đều tuân thủ để đảm bảo sức khỏe cho đàn heo”, chị Bông nói. Chị kể thêm, trước đây gia đình chỉ nuôi nhỏ lẻ vài con, thu nhập bấp bênh, nhưng từ khi được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn làm chuồng trại bài bản, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn, đàn heo phát triển ổn định, trở thành nguồn thu nhập chính của cả nhà.

Theo ông Võ Phước Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Quảng, trong phong trào thi đua phát triển kinh tế có hiệu quả của xã, có nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ. Chị em có tính chăm chỉ, cần cù, chịu khó nắm bắt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần tạo ra sức sống mới cho kinh tế vùng cao.

Không chỉ phụ nữ Long Quảng, nhiều phụ nữ các xã A Lưới cũng đã chủ động vươn lên trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, thường trú thôn Ca Cú 2, xã A Lưới 1 là một điển hình. Chị Phượng nhớ lại, năm 2016, vợ chồng chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng rừng kinh tế. Từ nguồn thu vụ rừng đầu tiên, anh chị có điều kiện tích lũy vốn và tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò, heo, cá, gia cầm kết hợp trồng rừng. Nhờ cách làm bài bản và chịu khó học hỏi, thu nhập gia đình đạt khoảng 200 - 250 triệu đồng/năm.

Khi đã có kinh nghiệm thực tế, chị Phượng không giữ riêng cho mình mà luôn tích cực chia sẻ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên phụ nữ trong thôn, góp phần lan tỏa tinh thần tự lực vươn lên và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Trên địa bàn các xã A Lưới, câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ vùng cao còn gắn chặt với việc giữ gìn văn hóa truyền thống. Tại thôn Tru-Chaih, xã A Lưới 4, Hợp tác xã dệt zèng do phụ nữ làm chủ cũng được thành lập với mục tiêu vừa giữ nghề, vừa tạo thu nhập. Mỗi tấm zèng bán ra không chỉ giúp các thành viên trong hợp tác xã có thêm thu nhập mà còn là một cơ hội để quảng bá bản sắc dân tộc Tà Ôi.

Đồng hành, hỗ trợ

Những kết quả mà phụ nữ vùng cao đạt được thời gian qua không chỉ đến từ sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó, mà còn nhờ sự sát cánh bền bỉ của các ban, ngành và chính quyền địa phương. Ở các xã Long Quảng, A Lưới 1, A Lưới 4…, chính quyền xã duy trì đều đặn các lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gia súc, trồng rừng và canh tác bền vững, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, kết nối thị trường… Nhờ được tiếp cận thông tin đúng và kịp thời, nhiều chị em tự tin hơn trong việc tổ chức sản xuất, mạnh dạn mở rộng các mô hình kinh tế.

Ông Võ Phước Hóa cho biết, ở Long Quảng, cán bộ khuyến nông thường xuyên về tận thôn, tận các chuồng trại để hướng dẫn cho bà con. Chị em chịu khó, nắm được kỹ thuật rồi là làm rất chắc. Nhiều mô hình đạt kết quả tốt như trồng quế hữu cơ hay chăn nuôi heo, bò đều bắt nguồn từ các chị mạnh dạn tham gia tập huấn, tuân thủ quy trình kỹ thuật để áp dụng có hiệu quả.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương miền núi tích cực rà soát, lựa chọn các hộ gia đình, trong đó ưu tiên hộ phụ nữ có ý chí vươn lên, để hỗ trợ xây dựng mô hình gương điển hình tiên tiến. Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đã tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhận định: Phụ nữ vùng cao ngày càng chủ động hơn trong sản xuất và tạo sinh kế. Khi mạnh dạn tiếp cận kỹ thuật mới, biết tận dụng chính sách hỗ trợ và có thêm nguồn thu ổn định, đời sống của nhiều hộ gia đình được cải thiện rõ rệt. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và thu hẹp khoảng cách giới. Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay và đào tạo kỹ năng, đồng thời nhân rộng các mô hình phù hợp để phụ nữ vùng cao có thêm cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế bền vững.