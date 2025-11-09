Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động thành phố Huế bị ảnh hưởng lũ lụt

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao biển tượng trưng hỗ trợ đoàn viên, người lao động TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân; lãnh đạo LĐLĐ TP. Huế cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ công đoàn các cấp.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ: TP. Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của hàng nghìn NLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn theo dõi sát tình hình, chỉ đạo công đoàn các cấp nắm bắt thực tế, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của NLĐ Huế và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với chính quyền, doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Đồng thời cho biết, ngoài nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức công đoàn còn kêu gọi các cấp, doanh nghiệp và NLĐ trong cả nước chung tay ủng hộ, hướng về miền Trung với tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần giúp NLĐ Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang trao biển tượng trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ TP. Huế bị ảnh hưởng mưa lũ. Dịp này, Báo Tuổi Trẻ cũng trao biển tượng trưng 500 triệu đồng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong công tác hỗ trợ, tiếp sức NLĐ vùng lũ.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị đồng hành kịp thời quan tâm, chia sẻ cùng Huế trong thời điểm khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh, những phần quà, nguồn hỗ trợ hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp NLĐ yên tâm, vững vàng vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH MTV Victortex Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bảo đảm đến đúng đối tượng, giúp đoàn viên, NLĐ sớm khắc phục hậu quả mưa bão, ổn định đời sống và việc làm,” ông Nguyễn Chí Tài khẳng định. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới, TP. Huế sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các hoạt động chăm lo phúc lợi, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Ngay sau chương trình, đoàn công tác đã đến Công ty TNHH MTV Victortex Huế, xã Quảng Điền để thăm, trao 60 suất quà hỗ trợ trực tiếp cho công nhân bị ảnh hưởng do lũ lụt, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tại đây, ông Nguyễn Đình Khang ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc khôi phục hoạt động, bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Kết thúc chương trình, đoàn đến phường Vỹ Dạ thăm và thắp hương viếng gia đình đoàn viên không may tử vong trong đợt lũ. Sự sẻ chia kịp thời, đầy nghĩa tình của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã tiếp thêm niềm tin, khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, tiếp sức cho đoàn viên, NLĐ TP. Huế vững bước sau lũ.