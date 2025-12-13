Thường trực Thành ủy nghe báo cáo khắc phục các dự án chậm tiến độ

Quang cảnh buổi làm việc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; cùng các UVTV Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, thời gian qua, Đảng ủy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Đến nay, kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ đã có chuyển biến. Cụ thể, có 16/38 dự án đã được khắc phục, xử lý và đưa vào hoạt động, chiếm 42,1%; 3/38 dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 7,9%; 19/38 dự án đang tiếp tục xử lý. Trong số các dự án đang tiếp tục xử lý, có 9/38 dự án đã được khởi công, chiếm 23,7%; 10/38 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công, chiếm 26,3%.

Báo cáo cũng cho thấy, một số dự án chậm tiến độ thuộc diện khó khăn, vướng mắc kéo dài, cần xin ý kiến tháo gỡ của Trung ương hoặc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như sự thay đổi của hệ thống pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, một số dự án chịu tác động của yếu tố khách quan như biến động kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh; trong khi năng lực tài chính và khả năng tổ chức triển khai của một số nhà đầu tư còn hạn chế, dẫn đến tiến độ thực hiện không bảo đảm theo cam kết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận buổi làm việc

Ngoài các nguyên nhân trên, ở một số thời điểm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa đồng bộ; việc theo dõi, đôn đốc tiến độ chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến chậm phát hiện và xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, yêu cầu chung là phải có quyết tâm chính trị cao và sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ hiệu quả những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy đề nghị tổng hợp đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung cần tháo gỡ đối với từng nhóm dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương báo cáo kết quả tháo gỡ các dự án theo định hướng, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy; trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác theo dõi, giám sát theo quy định.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục bám sát các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án vi phạm quy định về tiến độ; đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền. Quan điểm xuyên suốt là giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai, đầu tư, tạo môi trường minh bạch, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.