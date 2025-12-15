  • Huế ngày nay Online
Vietnam Airlines hỗ trợ 1 tỷ đồng và 2.000 tấm chăn cho người dân sau thiên tai

HNN.VN - Chiều 15/12, tại hội trường UBND thành phố Huế, Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã trao hỗ trợ 1 tỷ đồng và 2.000 chăn ấm cho thành phố Huế nhằm khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra trong thời gian qua.

Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới Cầu, đường sạt lở; người dân gặp khóVietinBank ủng hộ 5 tỷ đồng giúp Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai Thành phố Huế hỗ trợ 11 tỷ đồng khắc phục sau mưa lũ đến các tỉnh Nam Trung Bộ

 Vietnam Airlines trao hỗ trợ thành phố Huế 1 tỷ đồng và 2.000 chăn ấm khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025

Tại buổi trao hỗ trợ, bà Huỳnh Thị Tường Vân - Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà chính quyền và Nhân dân thành phố Huế đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra; đồng thời bày tỏ mong muốn được chung tay, góp phần cùng địa phương sớm khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định đời sống người dân. 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Phạm Thị Ái Nhi cho biết, trong thời gian qua, thành phố Huế đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão lụt, ưu tiên hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Phạm Thị Ái Nhi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Vietnam Airlines đối với thành phố Huế; khẳng định đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là sự cổ vũ tinh thần to lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng. 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Vietnam Airlines trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. 

Văn Bốn
Hỗ trợmưa lũhuếVietnam Airlines
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đem Huế về nhà

Cách đây hơn 20 năm, tại một hội nghị bàn về phát triển lợi thế ẩm thực của Huế, một lãnh đạo ngành văn hóa khi ấy đề xuất: Tại sao không nghĩ đến chuyện đóng gói chân không bánh nậm, bánh lọc, bánh ít... lá gai của Huế để bảo quản được lâu hơn, dành cho du khách đến Huế mua về làm quà? Đó cũng là cách để Huế xuất khẩu bánh Huế tại chỗ.

Đem Huế về nhà
Văn hóa trà Huế

Ngay giữa ngày đông giá lạnh, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội, Liên hoan Trà Quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Huế (từ 10 - 12/12/2025) nhằm tôn vinh văn hóa trà Việt, kết nối đối thoại giữa các nghệ nhân, nhà trà trong nước và quốc tế; khơi dậy sức sống mới cho ngành trà thông qua các sản phẩm truyền thống và sáng tạo. Đồng thời, tạo dựng không gian du lịch văn hóa và chăm sóc sức khỏe mang đậm bản sắc Việt, hòa quyện tinh thần Zen và lối sống chậm, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Văn hóa trà Huế
Nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp

“Phát huy giá trị đặc sản Huế thông qua du lịch trải nghiệm” là nội dung hội thảo chuyên đề do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thành phố tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/12.

Nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp

