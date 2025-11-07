Trao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sở

Trao quà cho bà con phường Dương Nỗ. Ảnh: Cường Vy

Mỗi suất quà bằng tiền mặt 500.000 đồng và 1 thùng mì gói đã được nhóm anh em thân hữu Hội đồng hương Huế ở Bảo Lộc cùng Trung tâm tiệc cưới Cường Vy - Bảo Lộc, Lâm Đồng gửi đến tận tay người dân các xã, phường: Phong Dinh, Phong Thái, Phong Điền, Phong Phú, Thuận Hóa, Dương Nỗ; Hóa Châu, Phú Hồ, Phong Xuân (cũ) và lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở cơ sở. Tổng cộng có 650 suất quà đã được trao. Trong đó, phường Phong Dinh 60 suất quà, Phong Thái 80 suất, Phong Điền 60 suất, Phong Phú 110 suất...

Trao ca nô cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn phường Hóa Châu. Ảnh: Cường Vy

Ngoài ra, nhóm anh em thân hữu Hội đồng hương Huế ở Bảo Lộc cùng Trung tâm tiệc cưới Cường Vy - Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng đã trao một số ca nô cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương vùng thấp trũng như Phong Điền, Thuận Hóa, Hóa Châu. 2 cụ già neo đơn cũng đã được hỗ trợ 3 triệu đồng/cụ; 3 bà mẹ, trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

Tổng kinh phí nhóm anh em thân hữu Hội đồng hương Huế ở Bảo Lộc cùng Trung tâm tiệc cưới Cường Vy - Bảo Lộc, Lâm Đồng trao tặng, hỗ trợ người dân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở các địa phương trên địa bàn TP. Huế là hơn 470 triệu đồng.