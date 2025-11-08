  • Huế ngày nay Online
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ thành phố Huế khắc phục hậu quả do mưa lũ

HNN.VN - Chiều 9/11, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng ủng hộ thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Tại buổi tiếp nhận, PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ chia sẻ về thiệt hại mà Nhân dân thành phố Huế phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời bày tỏ sự cảm thông, động viên tinh thần vượt khó, nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. 

Đoàn công tác đã trao phần quà hỗ trợ trị giá 500 triệu đồng đến Nhân dân thành phố Huế, góp phần khắc phục khó khăn trước mắt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với người dân vùng lũ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thông tin, sau khi mưa lũ kết thúc, thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, khắc phục sạt lở, hư hại hạ tầng, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống và sản xuất. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến khẳng định, sự hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; góp phần giúp thành phố Huế có thêm nguồn lực để tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. 

Tin, ảnh: VĂN BỐN
