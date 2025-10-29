Chia sẻ "bí kíp" sinh tồn trong lũ

Phương pháp làm đèn thắp sáng trong đêm lũ được chia sẻ trong cư dân vùng ngập lụt

Trong hội nhóm zalo của cư dân sống ở khu chung cư West Sky – Eco Garden, mọi người chia sẻ “công thức” làm đèn thắp sáng cho đêm lũ. Rất đơn giản, chỉ với ít gạo, nước, dầu ăn và một sợi bấc hoặc cây tăm bông nhúng qua dầu đặt theo thứ tự kể trên vào ly nước, mọi người đã có một cây “đèn cầy” để thắp sáng trong nhiều giờ liền.

Một số khu dân cư và địa bàn có lịch mở điện nước cố định trong ngày, người dân còn mách nhau cách nấu ăn tiết kiệm, đơn giản và nhanh chóng. Ví dụ như khi nấu cơm điện thì đặt luôn miếng thịt hoăc cá vào trong. Như vậy, dù chỉ sử dụng điện trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vẫn có đủ món cơm và món mặn đảm bảo dưỡng chất cho bữa ăn.

Nước sinh hoạt cũng là vấn đề cần lưu tâm. Bên cạnh việc trữ sẵn nước uống, mọi người còn tận dụng xô chậu, thậm chí cả nồi niêu để hứng nước mưa với mục đích sử dụng sinh hoạt. Các vật dụng thiết yếu khác như bếp gas mini được “đề xuất” dùng chung cho nhiều hộ gia đình tại các khu chung cư.

Pin điện thoại và cục sạc dự phòng là thiết bị quan trọng để cập nhật thông tin và liên lạc với bên ngoài trong mùa lũ lụt. Các địa điểm sạc pin miễn phí được mọi người chia sẻ rộng rãi. Một số giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng… cũng được “truyền tai” nhau cất giữ cẩn thận trong những túi nilon kín.

Cùng với đó, tập quán sinh sống ở vùng thường xuyên bị lũ lụt lâu năm đã giúp nhiều hộ dân có sự chuẩn bị ứng phó. Nhiều gia đình chia sẻ đã trữ sẵn những món ăn có thể sử dụng dài ngày mà không cần bảo quản tủ lạnh phòng trường hợp cúp điện, như các loại đồ khô (cá, thịt khô, ruốc bông…), mì tôm, trứng gà vịt, lương khô, đồ hộp… Chị Cẩm Linh (phường Hương An) chia sẻ đã trữ sẵn cá khô, đậu phộng rang, mì tôm cho những tình huống không thể nấu ăn được. Vậy nên, chị và gia đình sẽ có đủ lương thực nếu tình trạng lũ lụt còn kéo dài.

Anh Trung Hiếu (phường Kim Trà) cho hay: “Gia đình tôi khi nghe dự báo sẽ có lụt đã trữ sẵn đồ ăn vào tủ đông lớn, ngoài ra còn chất thêm nhiều đá lạnh lót ở dưới và ở trên thức ăn tươi sống. Như vậy, dù cúp điện thì thực phẩm vẫn còn sử dụng được trong vài ngày mà không lo hư hỏng”. Có kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt, gia đình anh đã chất củi lên cao để có thể sử dụng nấu nướng trong những này.

Tắt máy và dắt xe khi đi qua đoạn nước ngập để tránh hư hỏng

Làm phao dã chiến cũng là kỹ năng sinh tồn được nhiều người chia sẻ. Trong những tình huống nguy cấp không có sẵn áo phao chuyên dụng, mọi người có thể sử dụng một chiếc túi vải hoặc quần dài, nhúng nước cho ướt và buộc kín một đầu. Sau đó, tận dụng túi nilon, bong bóng có sẵn để nhét vào rồi thổi khí phồng lên, vừa đủ căng nhưng không căng quá mức để tránh bị vỡ túi khí. Những chiếc phao dã chiến này chỉ sử dụng trong tình huống nguy cấp và ở khoảng cách di chuyển ngắn (khoảng 100 – 200m).

Điều ấm lòng là rất nhiều cư dân vùng lũ, khu dân cư bị nước lũ bao quanh đều có tinh thần đùm bọc, nhường cơm sẻ áo cho nhau. Trong nhóm dân cư của khu chung cư West Sky – Eco Garden, cư dân ở đây thường xuyên nhận được tin nhắn “Mình kho khá nhiều cá, gia đình nào cần ghé qua phòng mình lấy ăn nhé”, “Mình có một số chai nước suối để dưới nhà sinh hoạt cộng đồng, ai cần cứ lấy uống” hay khi có ai ra ngoài mua lương thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt đều nhắn lên nhóm chung để hỏi xem có ai cần mua giúp không. Một số cửa hàng điện thoại cũng phát thông báo điện thoại gặp lỗi vì nước lũ sẽ được hỗ trợ sấy, vệ sinh miễn phí, hỗ trợ sửa các lỗi cơ bản do nước gây ra hay các chuyên gia điện máy chia sẻ cách xử lý khi máy giặt, tủ lạnh đã bị ngâm nước và sau lũ sẽ được hỗ trợ sấy máy, sửa chữa miễn phí.

Thiên tai là tình huống bất khả kháng, nhưng dù khó khăn, người dân vẫn động viên nhau cùng vượt qua và chia sẻ những kỹ năng sinh tồn bổ ích, dễ làm trong mùa lũ.