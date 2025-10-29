Xuyên đêm cứu hộ đồng bào

Đội anh Dũng Nguyễn Quân (Nghệ An) cứu hộ người dân Huế trong lũ

Giữa dòng nước xiết

Sáng 29/10, khi nước ở trung tâm TP. Huế bắt đầu rút, đội cứu hộ của anh Dũng Nguyễn Quân (Nghệ An) lập tức lên đường ra Đan Điền để hỗ trợ tìm kiếm một thanh niên bị mất tích. Anh T.T.H ở Đông Lâm, xã Đan Điền trên đường cùng cha vợ vượt qua đập tràn để về nhà, không may bị dòng nước dữ cuốn mất tích giữa đêm tối 28/10. Trời mưa nặng hạt, chiếc cano của đội vẫn rẽ sóng tìm kiếm giữa dòng nước đục ngầu. Gió rít lạnh buốt, áo mưa dính bết vào người, nhưng không ai dừng tay.

Đến trưa, bà con ở Đan Điền nấu nồi cháo nóng cho đội ăn tạm. Đã bốn ngày trôi qua, anh em trong đội cứu hộ chưa có một bữa ăn trọn vẹn. “Bốn ngày rồi anh em mới có hạt gạo trong người. Cảm ơn bà con nhiều lắm!”, anh Dũng Nguyễn Quân nói.

Từ ngày 26/10, khi mưa lũ bắt đầu nhấn chìm nhiều vùng trũng ở Huế, đội cứu trợ của anh Dũng Nguyễn Quân lập tức lên đường trở lại Huế, mang theo 2 chiếc ca nô để cứu hộ, cứu nạn. Anh kể: “Tình hình mưa lũ ở miền Trung rất phức tạp. Nên ngay khi nghe tin, chúng tôi lập tức lên đường, mong được đồng hành cùng bà con”. Trước đó, đội của anh đã vào Huế để hỗ trợ trong cơn bão số 12 nhưng khi thời tiết ổn, đội đã quay về.

Đêm 27/10, những con đường hóa thành sông. Trong cơn mưa tầm tã, đội của anh Dũng Nguyễn Quân gần như không ngủ. Những cuộc gọi kêu cứu dồn dập, họ chia nhau đưa người già, phụ nữ mang thai và trẻ em đến nơi an toàn. Trong đêm tối, hai chiếc cano của đội gần như không ngơi nghỉ, cả đội không ngủ, tất bật di dời bà con đến nơi an toàn vì nước dâng cao.

Dầm mình cứu người già giữa đêm khuya

Sau khi đưa em bé sơ sinh đi cấp cứu, đón mẹ bầu đến nơi an toàn, 1 giờ sáng, đội tiếp tục hỗ trợ một người bị bệnh tim đi cấp cứu kịp thời, đưa một trường hợp vừa mất ở bệnh viện ra điểm cao để người thân đưa về an táng. Cũng hôm ấy, họ kịp thời cứu được hai ông bà bị liệt nằm một chỗ, khi nước chỉ còn 50cm nữa là lút nóc nhà. Nước chảy xiết, một thành viên của đội vì lo cứu người già đã bị nước cuốn trôi, may mắn người này kịp bám vào một bụi cây bên đường.

Ấm tình đồng bào

Đến Huế đợt này còn có nhiều đội thiện nguyện vượt hàng trăm cây số để dấn thân vào tâm lũ tham gia cứu hộ cho người dân, như: Đội SOS Đậu Văn Mân (Hà Tĩnh), Đội cứu trợ thiện nguyện SOS Quảng Trị, Đội cứu trợ Thái Nguyên… Từ Hà Tĩnh, Đội SOS của anh Đậu Văn Mân kịp có mặt ở Huế trong những ngày mưa lũ dữ dội nhất. Suốt đêm, họ điều khiển ca nô lướt qua những dòng nước chảy xiết, len lỏi qua từng con hẻm ngập sâu để đưa người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Mưa vẫn nặng hạt, nước vẫn dâng cao, nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn pin, áo phao vẫn rọi sáng giữa đêm tối như ngọn lửa của tình người và lòng dũng cảm. Trong lúc gian nan nhất, mọi người tìm thấy nhau qua ánh đèn pin, qua bàn tay chìa ra giữa dòng nước.

Cứu người xuyên đêm giữa lũ dữ, áo quần ai nấy sũng nước, tay run vì lạnh, nhưng không ai nghĩ đến việc dừng lại. Suốt nhiều ngày dầm mình giữa dòng nước, chân tay họ phồng rộp, bong da, nhưng vẫn lặng lẽ tiếp tục hành trình cứu người. “Giờ chỉ ước có được một giấc ngủ ngon thôi”, anh Đậu Văn Mân chia sẻ. Sau vài giờ tạm nghỉ, họ lại tiếp tục hành trình, đến những nơi nước vẫn còn dâng cao, người dân đang chờ cứu giúp.

Các đội cứu hộ cũng áy náy vì nhiều cuộc gọi cầu cứu không thể tiếp nhận. Anh Dũng Nguyễn Quân chia sẻ: “Mưa to quá, điện thoại ướt nên không thể nghe hết tất cả các cuộc gọi. Túi chống nước cũng không ăn thua. Hai chiếc điện thoại của anh em trong đội đã hỏng hoàn toàn rồi. Thật lòng chúng tôi muốn ôm tất cả bà con vào lòng, nhưng ca nô được hai cái không đáp ứng đủ nhu cầu, anh em chúng tôi cũng rất buồn!”.

Chiếc ca nô của đội anh Dũng Nguyễn Quân bị hư hỏng nặng khi đi cứu hộ ở Huế

Không chỉ đói, lạnh và mệt, những người cứu hộ còn phải đối mặt với hiểm nguy và hư hỏng phương tiện giữa dòng nước xiết. Hai chiếc ca nô của đội anh Dũng Nguyễn Quân liên tiếp gặp sự cố. Khi đi cứu một sản phụ sắp sinh giữa đêm khuya, ca nô va phải cột mốc, bị đâm thủng. Hai thành viên cùng chiếc ca nô may mắn dạt được vào chân cầu, ướt sũng và nằm ngủ ngay trên ca nô.

Cơn lũ rồi sẽ rút, phố xá sẽ khô, nhưng ký ức về những người từ xa đến Huế dầm mưa, vượt lũ cứu dân sẽ còn mãi. Chị Hoàng Thị Hiền, một người dân Huế, xúc động: “Thật cảm kích khi thấy các anh lao đi giữa đêm tối, không quản hiểm nguy cứu người. Những hình ảnh ấy sẽ không bao giờ phai trong lòng chúng tôi. Cảm ơn các anh - những người đến từ các miền quê khác nhau nhưng luôn mang nặng nghĩa đồng bào của người Việt”.