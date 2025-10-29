Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ân cần thăm hỏi, tặng quà người dân thôn Hà Đồ

Chuyến đi cơ sở trong tình hình thời tiết phức tạp thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của lãnh đạo thành phố Huế đối với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Tại khu vực bị chia cắt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, đời sống của bà con trong những ngày mưa lũ, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, dự trữ nhu yếu phẩm, nước sạch và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời, ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền xã Quảng Điền và lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ trong việc tổ chức ứng trực, tiếp tế lương thực, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Đoàn thị sát tình hình mưa lũ tại thôn Hà Đồ

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, dự báo mực nước tại các sông còn dâng, nhiều khu vực thấp trũng sẽ tiếp tục bị ngập trong những ngày tới. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động các phương án sơ tán, cứu hộ - cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp, không để đột xuất, bất ngờ.

Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu các lực lượng chức năng bám chắc địa bàn, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để kịp thời hỗ trợ người dân; đặc biệt chú trọng quan tâm, chăm lo cho người già, trẻ nhỏ, người yếu thế và những hộ dân ở vùng sâu, vùng cô lập.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà người dân thôn Hà Đồ

Bí thư Thành ủy mong muốn bà con bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Quảng Điền cho biết địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với mưa lũ, chỉ đạo kiểm tra, rà soát các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, giăng dây, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt tại các vị trí xung yếu, ngập sâu. Công tác phòng, chống thiên tai được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của thành phố; xã đã thành lập các đội xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra hệ thống cống rãnh, giằng chống nhà cửa, trường học và công trình công cộng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên chính quyền xã Quảng Điền

Bên cạnh đó, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ, đồng thời rà soát khu vực thấp trũng, nguy cơ sạt lở để lên phương án sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Đảm bảo đời sống, an toàn tính mạng Nhân dân trong mưa lũ

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tặng quà người dân vùng lũ

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tại buổi kiểm tra, trao quà cứu trợ lũ lụt tại phường An Cựu vào chiều 29/10.

Đến chiều 29/10, nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn phường An Cựu vẫn còn ngập nước. Theo lãnh đạo phường An Cựu, những ngày qua, phường huy động toàn bộ lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể vào cuộc, sơ tán tất cả các hộ bị ảnh hưởng lũ lụt đến nơi an toàn. Nhiều trường hợp ốm đau, phụ nữ mang thai… đều được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị kịp thời.

Mặc dù nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh nhưng các lực lượng đã cố gắng tiếp cận người dân, trao 300 thùng mì tôm, nước suối, các loại lương thực, nhu yếu phẩm. Đến chiều tối 29/10, tất cả các hộ dân vùng thấp trũng trên địa bàn phường đều đảm bảo an toàn, lương thực đầy đủ. Các lực lượng đang tiếp tục rà soát các hộ dân, sinh viên ở vùng thấp trũng để kịp thời sơ tán đến nơi an toàn ngay trong đêm nay.

Dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo phường An Cựu kiến nghị với Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên trong đoàn khẩn trương hỗ trợ thêm 500 thùng mì tôm, nước suối. Đồng thời hỗ trợ khẩn cấp 1 máy nổ, 1 ca nô, 5 máy xịt bùn để đảm bảo công tác cứu trợ, cứu hộ cứu nạn trong thời gian lũ lụt và khắc phục sau lũ.

Đoàn tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt của phường An Cựu

Trao đổi tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy hiểm, đặc biệt là cơn bão mới đang hình thành và có thể đổ bộ vào đất liền nên phường An Cựu cần đề cao cảnh giác, tiếp tục triển khai phương án sơ tán, bảo vệ Nhân dân.

Sau khi thăm, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định biểu dương những nỗ lực của các lực lượng phường An Cựu trong những ngày lũ lớn. Đồng thời, yêu cầu các ban ngành triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho phường An Cựu 500 thùng mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm; máy xịt bùn, xuồng cole, 1 ca nô… để ứng phó lũ lụt. Sau lũ, phường cần khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, y tế, đảm bảo sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định, cùng các thành viên trong đoàn đến kiểm tra tình hình lũ lụt tại phường Phú Bài.