Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích

HNN.VN - Ngày (29/10), UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương trực tiếp kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại khu vực bị chia cắt, di dời do mưa lũ ở phường Thanh Thủy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích  

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin về một thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích khi đang kéo thuyền băng qua cánh đồng dọc đường Dương Thanh cũ (phường Thanh Thủy). Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khu vực tìm kiếm vẫn đang bị ngập sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh: "Tình huống hiện nay còn nhiều phức tạp, mực nước vẫn đang lên trở lại, địa hình rộng nên công tác tìm kiếm cần được triển khai khẩn trương, khoa học. Các lực lượng phải phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia tìm kiếm. Đồng thời, chính quyền phường cần tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng, không để người dân nào bị thiếu thốn trong thời gian mưa lũ kéo dài".

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã trao tặng mì ăn liền, cơm hộp cho người dân

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng lãnh đạo phường Thanh Thủy đến thăm các hộ dân đang được di dời đến nơi an toàn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân tại khu vực đang bị chia cắt do mưa lũ. Thăm hỏi và động viên bà con, ông Phan Quý Phương khẳng định: “Chính quyền luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình, huy động mọi nguồn lực để kịp thời hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã trao tặng mì ăn liền, cơm hộp và các nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên người dân cùng nhau vượt qua khó khăn, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Ngọc Minh
Thăm hỏi chiến sĩ công an bị thương khi cứu người dân

Ngày 29/10, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên Trung sĩ Phan Lương Hải thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bị thương khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ người dân vùng lũ.

Thăm hỏi chiến sĩ công an bị thương khi cứu người dân
Lãnh đạo thành phố thăm, động viên gia đình cháu bé bị đuối nước

Chiều 29/10, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình cháu bé 5 tuổi không may tử vong do đuối nước tại thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân.

Lãnh đạo thành phố thăm, động viên gia đình cháu bé bị đuối nước
Sẻ chia cùng người dân vùng lũ

Khi nước dần rút, khi những vệt bùn còn vương trên đường, trên tường nhà… cũng là lúc lòng người sáng lên tình thương và sự sẻ chia.

Sẻ chia cùng người dân vùng lũ

