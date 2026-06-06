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UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải:

Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo công tác lãnh đạo

HNN.VN - Ngày 17/6, đồng chí Ngô Đông Hải, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế.

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Đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu tại buổi làm việc  

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế đạt được sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy. Việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận đã góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả tham mưu cho Thường trực Thành ủy, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa công tác tuyên giáo và dân vận trong thực tiễn.

Đồng chí Ngô Đông Hải nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, công tác tuyên giáo và dân vận đứng trước nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới. Vì vậy, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng chí lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại cơ sở; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; khẳng định tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

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 Từ khóa:
Đồng chí Ngô Đông Hảilàm việcBan Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế
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