Vì môi trường làm việc không khói thuốc

Cán bộ và Nhân dân xã Quảng Điền truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá.

Nâng cao ý thức người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Điền, các biển “Cấm hút thuốc lá” được bố trí ở nhiều vị trí dễ quan sát. Ông Nguyễn Văn Bổn, trú tại tổ dân phố Trạch Thượng, phường Phong Điền cho biết, trước đây, với thói quen hút hơn một bao thuốc mỗi ngày, ông thường tranh thủ hút thuốc khi chờ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ khi cơ quan tăng cường thực hiện các quy định về PCTHTL, thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền và bố trí đầy đủ biển cấm hút thuốc, ông đã thay đổi.

“Tôi hiểu đây là nơi công cộng, có nhiều người đến làm việc nên việc không hút thuốc vừa thể hiện ý thức, vừa bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh”, ông Bổn chia sẻ.

Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân là kết quả từ quá trình triển khai nghiêm túc công tác PCTHTL tại cơ sở. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Huế, thời gian qua đơn vị đã tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Luật PCTHTL tại nhiều địa phương, đặc biệt sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Đoàn giám sát tập trung kiểm tra việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, ký cam kết không hút thuốc trong cơ quan, đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy và treo biển cấm hút thuốc tại các vị trí theo quy định. Qua khảo sát thực tế, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Riêng phường Phong Điền đạt 98/100 điểm trong đợt đánh giá, trở thành một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác PCTHTL trên địa bàn thành phố.

Xây dựng nền hành chính văn minh, không khói thuốc

Không chỉ tại các cơ quan hành chính, công tác PCTHTL cũng được triển khai đồng bộ tại hệ thống trạm y tế cơ sở. Theo đó, các trạm y tế phường Thuận Hóa, An Cựu, Hương An, xã Long Quảng, A Lưới 3… đều nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ký cam kết không hút thuốc đối với toàn thể cán bộ, viên chức, niêm yết nội quy và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.

Theo bác sĩ Châu Thị Mai, Giám đốc Trạm Y tế phường Thuận Hóa, hoạt động giám sát không chỉ giúp đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật mà còn nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế trong việc làm gương trước cộng đồng. Khi cán bộ y tế không hút thuốc tại nơi làm việc, việc tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ thuốc lá trong quá trình khám, chữa bệnh cũng trở nên thuyết phục và hiệu quả hơn.

Theo BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC TP. Huế, kết quả giám sát cho thấy hầu hết các đơn vị đều quan tâm chỉ đạo công tác PCTHTL ngay từ đầu năm, xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, ý thức tôn trọng quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng ngày càng được nâng cao, góp phần hình thành nếp sống văn minh và môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

Để duy trì kết quả đạt được, thông qua các đợt giám sát, ngành y tế thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; duy trì việc ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc; thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đồng thời đưa nội dung PCTHTL vào báo cáo tổng kết hằng năm và tiêu chí đánh giá thi đua. Đây chính là tiền đề nhằm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại.