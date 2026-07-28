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ClockThứ Ba, 28/07/2026 15:52

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm việc tại phường Hương Thủy về công tác dân vận của chính quyền

HNN.VN - Ngày 28/7, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy do đồng chí Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hương Thủy nhằm khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước gắn với việc thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

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Đồng chí Nguyễn Duy Cường phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Hương Thủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước. Nội dung báo cáo tập trung vào kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Hương Thủy đạt được trong công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước thời gian qua. Đồng thời, đoàn trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan và đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, sát dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Văn Hiệp
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