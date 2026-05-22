Vinh danh 136 tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và khẳng định: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Với Người, sức mạnh của cách mạng không chỉ bắt nguồn từ những tư tưởng lớn lao, mà còn được vun đắp từ những hành động cụ thể, từ những con người bình dị luôn sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Xuất phát từ quan điểm sâu sắc ấy, năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” nhằm tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa rộng rãi những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, lao động và sản xuất. Bộ sách sau đó đã đi vào thực tiễn đời sống xã hội, có sức lan tỏa lớn, khích lệ lòng yêu nước trong mỗi cá nhân, tập thể; tạo nên sức mạnh kỳ diệu giúp dân tộc ta vượt qua những giai đoạn lịch sử vô cùng khó khăn, gian khổ của sự nghiệp cách mạng, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, phong trào học tập và làm theo tấm gương của Người đã được Đảng ta phát động, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực. Các phong trào thi đua như “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”, “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!” và giai đoạn hiện nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước.

“Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" được tổ chức thực hiện trong 14 năm liên tiếp (2013-2026) là một hoạt động chính trị và văn hóa vô cùng ý nghĩa. Triển lãm không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương “Người tốt, việc tốt” mà thông qua đó còn góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để từ đó, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể sẽ tiếp tục đóng góp những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, để cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp về người tốt, việc tốt như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu” - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định.

Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026 giới thiệu đến công chúng 136 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến gồm 63 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn từ gần 400 tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương giới thiệu, tôn vinh.

Nội dung triển lãm được bố cục theo 2 phần:

Phần I: “Khắc ghi lời Bác (từ lời căn dặn của Bác đến chủ trương lớn của Đảng)” khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm phát động ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời với phong trào thi đua: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Phần II: “Những bông hoa dâng Bác” giới thiệu tới công chúng những câu chuyện về 136 tổ chức, tập thể và cá nhân tiêu biểu của các ngành, các cấp. Đây là những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Từ đó, góp phần vào việc xây dựng con người, xây dựng tổ chức, tạo nên những thành tựu to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mỗi hình ảnh, mỗi bài viết là một câu chuyện truyền cảm hứng về những tập thể và cá nhân bình dị nhưng chứa đựng khát vọng cống hiến mãnh liệt, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách; chung sức, đồng lòng tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đó là câu chuyện về em Hồ Đình Vũ (Nghệ An) với hành trình lặng lẽ đồng hành cùng người bạn khiếm thị trên con đường đến trường suốt 2 năm; là những việc làm bình dị mà ý nghĩa của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai nơi vùng núi xa xôi Lai Châu trên con đường đưa tri thức đến với học sinh; là giải pháp khởi nghiệp xanh của chị Bùi Thị Thủy khi biến những trái bưởi non tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm hữu ích…

Mỗi con người, mỗi tập thể tuy có những hành trình và cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Bên cạnh đó, Triển lãm còn giới thiệu thêm một số hiện vật trong bộ sưu tập hiện vật đồ dùng sinh hoạt hàng ngày rất bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tư liệu bài viết, sưu tập sách có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng một số huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng những tấm gương người tốt, việc tốt.

Không chỉ tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” còn là không gian giáo dục chính trị-tư tưởng giàu ý nghĩa, nơi giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chuyển hóa thành kỷ luật công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, ý chí đổi mới sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng và lòng yêu nước trong đời sống hôm nay.

Triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến tháng 9/2026.

https://nhandan.vn/vinh-danh-136-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-post966493.html?gidzl=SAsEFIjZX5Loi8Sz97s6MdstXZ8zVTPQPBZGFMudWm1aku9iF7xKLs6rWZ1hBD5OPxI0PcLk_J9VBsE9Lm