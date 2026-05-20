Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại Bệnh viện Trung ương Huế

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, TUV, Phó Giám đốc BVTW Huế báo cáo những kết quả nổi bật của bệnh viện

Buổi khảo sát do đồng chí Hồ Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Về phía BVTW Huế có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện.

Buổi làm việc được triển khai theo Kế hoạch số 08 của Ban Tuyên giáo và Dân vận nhằm đánh giá bước đầu kết quả thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời rà soát việc triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng TP. Huế trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo BVTW Huế đã báo cáo nhiều kết quả nổi bật trong công tác triển khai các chủ trương lớn của Đảng về lĩnh vực y tế. Theo đó, bệnh viện tập trung phát triển hệ thống khám chữa bệnh chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện cũng từng bước xây dựng mô hình “Bệnh viện thông minh”, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và hỗ trợ điều trị. Song song với đó là cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Với vai trò là trung tâm y học kỹ thuật cao của khu vực miền Trung và cả nước, BVTW Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu như ghép tạng, tim mạch, ung bướu, sản - nhi, y học hạt nhân, phẫu thuật robot và điều trị đa chuyên khoa. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu mang tầm quốc tế trong thời gian tới.

BVTW Huế đưa vào hoạt động nhiều thiết bị kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân

Bên cạnh nâng cao năng lực khám chữa bệnh, bệnh viện còn đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Các hoạt động này góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, bệnh viện cũng báo cáo việc xây dựng đề án gắn Viện Thái y với khoa Y học cổ truyền, hình thành Trung tâm xạ trị kỹ thuật cao tại phường Thuận Hóa và thành lập Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại BVTW Huế cơ sở 2, phường Phong Thái, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Bình Điền nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Hồ Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế BVTW Huế trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Đoàn công tác đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu y tế chuyên sâu của khu vực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường y tế hiện đại, nhân văn, bền vững.