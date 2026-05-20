  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/05/2026 13:10

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Sáng 21/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Từ một nghĩa cử hiến tạng, sáu cuộc đời được viết tiếp tại Bệnh viện Trung ương HuếBệnh viện Trung ương Huế khai trương máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA PioneerBệnh viện Trung ương Huế ghép tế bào gốc thành công, cứu sống 3 bệnh nhi

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, TUV, Phó Giám đốc BVTW Huế báo cáo những kết quả nổi bật của bệnh viện 

Buổi khảo sát do đồng chí Hồ Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Về phía BVTW Huế có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện.

Buổi làm việc được triển khai theo Kế hoạch số 08 của Ban Tuyên giáo và Dân vận nhằm đánh giá bước đầu kết quả thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời rà soát việc triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng TP. Huế trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo BVTW Huế đã báo cáo nhiều kết quả nổi bật trong công tác triển khai các chủ trương lớn của Đảng về lĩnh vực y tế. Theo đó, bệnh viện tập trung phát triển hệ thống khám chữa bệnh chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện cũng từng bước xây dựng mô hình “Bệnh viện thông minh”, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và hỗ trợ điều trị. Song song với đó là cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Với vai trò là trung tâm y học kỹ thuật cao của khu vực miền Trung và cả nước, BVTW Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu như ghép tạng, tim mạch, ung bướu, sản - nhi, y học hạt nhân, phẫu thuật robot và điều trị đa chuyên khoa. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu mang tầm quốc tế trong thời gian tới.

BVTW Huế đưa vào hoạt động nhiều thiết bị kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân

Bên cạnh nâng cao năng lực khám chữa bệnh, bệnh viện còn đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Các hoạt động này góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, bệnh viện cũng báo cáo việc xây dựng đề án gắn Viện Thái y với khoa Y học cổ truyền, hình thành Trung tâm xạ trị kỹ thuật cao tại phường Thuận Hóa và thành lập Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại BVTW Huế cơ sở 2, phường Phong Thái, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Bình Điền nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Hồ Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế BVTW Huế trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Đoàn công tác đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu y tế chuyên sâu của khu vực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường y tế hiện đại, nhân văn, bền vững.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrung ươnghuếdân vận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe các trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá
Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu

Sáng 20/5, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường An Cựu nhằm khảo sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố.

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu
Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương
Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top