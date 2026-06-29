Chuyển các hộ kinh doanh phố ẩm thực Trương Định sang Nguyễn Văn Huyên trước 15/7

Du khách thưởng thức ẩm thực ở Phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên

Theo nội dung cuộc họp, các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Đối với tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên, các hộ kinh doanh sẽ giữ nguyên vị trí xe hàng và hạ tầng hiện có, đồng thời sẽ được chỉnh trang, lắp đặt hệ thống mái che đồng bộ nhằm tạo điểm nhấn về mỹ quan, góp phần nâng cao chất lượng không gian kinh doanh. Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân và du khách đến với tuyến phố sau khi hoàn thiện.

Đối với các hộ kinh doanh tại phố ẩm thực Trương Định, các hộ thống nhất chủ trương di chuyển sang phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên trước ngày 15/7/2026. Theo đó, mỗi hộ sẽ được bố trí diện tích kinh doanh tối thiểu 18m², bảo đảm giữ nguyên quy mô hoạt động hiện có. Trường hợp có nhu cầu sử dụng diện tích lớn hơn, cơ quan chức năng sẽ khảo sát thực tế để sắp xếp phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu kinh doanh, an toàn và cảnh quan đô thị.

Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, các hộ kinh doanh kiến nghị giữ nguyên thứ tự các lô kinh doanh như tại phố Trương Định khi chuyển sang địa điểm mới; tăng cường công tác truyền thông để thu hút khách hàng và bảo đảm việc bố trí mặt bằng công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, góp phần hình thành không gian ẩm thực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại - dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh của địa phương.