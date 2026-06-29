  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 02/07/2026 15:56

Chuyển các hộ kinh doanh phố ẩm thực Trương Định sang Nguyễn Văn Huyên trước 15/7

HNN.VN - Nội dung trên vừa được UBND phường Thuận Hóa thống nhất sau khi Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường tổ chức buổi làm việc với các hộ kinh doanh tại hai tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên và Trương Định nhằm sắp xếp lại không gian kinh doanh, hướng tới xây dựng tuyến phố ẩm thực đồng bộ, văn minh và hấp dẫn hơn.

Khơi dòng du lịch từ di sảnPhát triển sản phẩm du lịch cho ẩm thực Huế Nâng chất lượng hoạt động phố ẩm thực Trương Định và phố đi bộ Hai Bà Trưng

Du khách thưởng thức ẩm thực ở Phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên

 Theo nội dung cuộc họp, các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Đối với tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên, các hộ kinh doanh sẽ giữ nguyên vị trí xe hàng và hạ tầng hiện có, đồng thời sẽ được chỉnh trang, lắp đặt hệ thống mái che đồng bộ nhằm tạo điểm nhấn về mỹ quan, góp phần nâng cao chất lượng không gian kinh doanh. Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân và du khách đến với tuyến phố sau khi hoàn thiện.

Đối với các hộ kinh doanh tại phố ẩm thực Trương Định, các hộ thống nhất chủ trương di chuyển sang phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên trước ngày 15/7/2026. Theo đó, mỗi hộ sẽ được bố trí diện tích kinh doanh tối thiểu 18m², bảo đảm giữ nguyên quy mô hoạt động hiện có. Trường hợp có nhu cầu sử dụng diện tích lớn hơn, cơ quan chức năng sẽ khảo sát thực tế để sắp xếp phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu kinh doanh, an toàn và cảnh quan đô thị.

Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, các hộ kinh doanh kiến nghị giữ nguyên thứ tự các lô kinh doanh như tại phố Trương Định khi chuyển sang địa điểm mới; tăng cường công tác truyền thông để thu hút khách hàng và bảo đảm việc bố trí mặt bằng công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, góp phần hình thành không gian ẩm thực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại - dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh của địa phương.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
ẩm thựcthuận hoánguyễn văn huyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuận Hóa công bố thành lập 30 tổ dân phố mới sau sắp xếp

Sáng 29/6, UBND phường Thuận Hóa tổ chức lễ công bố nghị quyết và các quyết định về sắp xếp tổ dân phố (TDP), thành lập chi bộ TDP, kiện toàn tổ chức, cán bộ TDP sau sắp xếp; đồng thời gặp mặt, tri ân đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở TDP hoàn thành nhiệm vụ theo chủ trương sắp xếp.

Thuận Hóa công bố thành lập 30 tổ dân phố mới sau sắp xếp
Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Sáng 26/6, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Đề án thành lập chi bộ tổ dân phố (TDP) (mới) và thảo luận, lấy ý kiến đối với đề án nhân sự. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, TDP, góp phần kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở
Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Chiều 22/6, HĐND phường Thuận Hóa (TP. Huế) phối hợp với HĐND phường Chợ Quán (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND phường”.

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát
“Điểm chạm” ẩm thực nâng tầm sức hút khách sạn

Trong bối cảnh Huế hướng đến thu hút mạnh mẽ phân khúc khách trung và cao cấp, việc đầu tư dịch vụ ẩm thực của nhà hàng trong các khách sạn là hướng đi tạo “điểm chạm” cảm xúc, nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của khách.

“Điểm chạm” ẩm thực nâng tầm sức hút khách sạn
Khám phá thiên đường ẩm thực: Ăn gì, ở đâu khi đi du lịch vịnh biển Nha Trang?

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ luôn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản dồi dào và văn hóa ẩm thực đường phố phong phú. Để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi, việc kết hợp giữa không gian nghỉ ngơi thoải mái và hành trình khám phá vị giác là yếu tố then chốt. Bài viết dưới đây chia sẻ cẩm nang thực tế giúp bạn tối ưu hóa lịch trình ăn uống trong chuyến du lịch sắp tới.

Khám phá thiên đường ẩm thực Ăn gì, ở đâu khi đi du lịch vịnh biển Nha Trang

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top