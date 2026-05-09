Chấn chỉnh tình trạng dựng rạp cưới, gây cản trở giao thông

Công an phường Hương Thủy nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dựng rạp

Cuối tháng 3/2026, Công an phường Hương Thủy tiếp nhận tin báo về việc một hộ dân trên địa bàn dựng rạp cưới chiếm gần một nửa lòng đường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường tiến hành kiểm tra, ghi nhận hiện trường có rạp cưới diện tích khoảng 20m x 7m, lấn chiếm phần lớn lòng đường và đang diễn ra tiệc cưới.

Lực lượng chức năng đã mời chủ hộ là ông H.V.T. (trú phường Hương Thủy) đến làm việc để tuyên truyền, giải thích rõ quy định pháp luật về việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phải có giấy phép. Đồng thời, yêu cầu gia đình tháo dỡ rạp ngay sau khi kết thúc tiệc cưới nhằm bảo đảm TTATGT.

Qua làm việc, ông T. thừa nhận hành vi sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức đám cưới cho con là vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường bộ. Căn cứ quy định, Công an phường Hương Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.V.T. về hành vi “Sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép”, quy định tại khoản 12 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng.

Trên thực tế, đường giao thông là tài sản công, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. Việc tự ý chiếm dụng lòng, lề đường không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn xâm phạm quyền đi lại hợp pháp của người dân, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là trong điều kiện ban đêm hoặc thời điểm mật độ phương tiện đông. Thực trạng dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường đã tồn tại trong thời gian dài, nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn còn tái diễn ở một số nơi, ảnh hưởng đến TTATGT và mỹ quan đô thị.

Thượng tá Trần Quang Hưng, Trưởng Công an phường Hương Thủy cho biết, lực lượng công an đã tham mưu chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra công khai, kéo dài, góp phần bảo đảm TTATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Thông tin từ Công an TP. Huế, thực tế cho thấy vào các dịp cao điểm tổ chức cưới hỏi, nhiều rạp được dựng ngay trên vỉa hè, thậm chí lấn xuống lòng đường. Đáng chú ý, tại các khu vực đường hẹp, đoạn cong hoặc có mật độ phương tiện cao, việc dựng rạp làm che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Theo quy định pháp luật, việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hành vi tự ý sử dụng khi không có giấy phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nắm rõ hoặc cố tình vi phạm quy định, dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Chấm dứt tình trạng dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, mà quan trọng hơn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi việc tổ chức các hoạt động cá nhân được thực hiện đúng quy định, TTATGT mới được bảo đảm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, ổn định.

Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường rà soát, nắm tình hình trên các tuyến đường trọng điểm; chủ động phát hiện, nhắc nhở và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp, tổ chức sự kiện. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó, góp phần chấn chỉnh tình trạng vi phạm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.