Lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc

Theo quy định, việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật; đồng thời tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và an toàn giao thông.



Quy định nêu rõ, lễ tang phải được tổ chức gọn nhẹ, không rải tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường đưa tang; không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, không tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan. Thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang, trừ trường hợp đặc biệt do chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.



Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng; hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, không tổ chức ăn uống linh đình; thực hiện hỏa táng hoặc các hình thức mai táng văn minh, phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế.



Quy định cũng giao cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện; UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.