Đừng để vật nuôi bị bỏ lại trong mùa lũ

Khảo sát các tác động chính của thiên tai, thảm họa đến động vật và nhu cầu của động vật tại điểm sơ tán. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố cung cấp

Trong trận lũ tháng 10/2025, khi nước dâng nhanh, gia đình chị Kiều Anh (phường Kim Trà) phải kê một chiếc bàn cao làm chỗ trú tạm cho chú chó cưng trước khi sơ tán. Đến nơi an toàn, điều khiến chị canh cánh không phải chỉ là ngôi nhà ngập nước mà còn là nỗi lo không biết vật nuôi có vượt qua được mùa lũ. May mắn, chú chó vẫn bình yên. "Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu lần sau nước lên nhanh hơn thì phải làm sao. Vì vậy, rất cần có phương án ứng phó tốt hơn để bảo vệ vật nuôi trong nhà", chị Kiều Anh chia sẻ.

Khởi động từ tháng 8/2025 và triển khai trong 3 năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã và đang triển khai dự án "Hành động ứng phó với thiên tai cho động vật ở Việt Nam" tại 5 phường, xã (Phú Xuân, Kim Long, Hương An, Quảng Điền, Đan Điền). Dự án nhằm bảo vệ động vật trong thiên tai, đồng thời giảm thiểu thiệt hại và đời sống tinh thần của các gia đình ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lụt bão.

Từ tháng 9/2025, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng cho học viên về phúc lợi động vật, lập kế hoạch sơ tán khi thiên tai, giải cứu, chăm sóc và sơ cứu cơ bản cho động vật. Bên cạnh đó, chương trình còn có phần diễn tập cơ chế, thực hành tình huống nhằm rèn luyện khả năng ứng phó thực tế; chuẩn bị khu vực an toàn cho vật nuôi tại các điểm sơ tán và nâng cao nhận thức của người dân về cách bảo vệ vật nuôi trước, trong và sau thiên tai.

“Bảo vệ động vật đồng hành trong thiên tai cũng chính là góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra với con người. Đây là một cách tiếp cận mới mẻ và cần có sự chung tay của cả cộng đồng”, bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho hay.

Theo các chuyên gia của tổ chức Humane World for Animals, động vật cũng là những "nạn nhân thầm lặng" của thiên tai. Với nhiều hộ dân ở nông thôn, gia súc, gia cầm là nguồn sinh kế chính; mất vật nuôi đồng nghĩa với mất kế sinh nhai. Trong khi đó, ở khu vực đô thị, chó và mèo ngày càng được xem như thành viên trong gia đình. Khi chưa có phương án sơ tán phù hợp, nhiều vật nuôi bị bỏ lại hoặc thất lạc, kéo theo những nguy cơ về mất an toàn cho chủ nuôi, ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh sau thiên tai.

“Đầu tư cho khả năng chống chịu không chỉ là xây dựng những ngôi nhà kiên cố mà còn là xây dựng một xã hội nhân văn, nơi con người và động vật cùng được bảo vệ trước thiên tai. Chúng tôi mong muốn việc bảo vệ động vật được đưa vào các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bởi một cộng đồng biết bảo vệ động vật cũng sẽ an toàn và bền vững hơn”, bà Thẩm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Tổ chức Humane World for Animals tại Việt Nam, cho biết.

Bảo vệ động vật trong thiên tai không chỉ là câu chuyện của lòng nhân ái mà còn góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Trước mỗi mùa mưa lũ, người Huế vẫn quen chuẩn bị lương thực, áo phao, đèn pin, pin sạc dự phòng... Cùng với những vật dụng ấy, việc chuẩn bị lồng vận chuyển, thức ăn hay dây dắt cho vật nuôi cũng cần trở thành một phần trong kế hoạch ứng phó thiên tai của mỗi gia đình.