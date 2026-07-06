Bước trượt của một cựu cán bộ cơ yếu

Từ một cán bộ nhà nước, Trần Hải Dương đã trượt dài vào con đường “mua bán cái chết trắng”

Đường dây ma túy “khủng”

Nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi tiếc nuối khi lật lại lý lịch của kẻ cầm đầu. Dương từng là cán bộ cơ yếu tại Huyện ủy Phú Vang (cũ). Được đứng trong hàng ngũ cán bộ, có hiểu biết pháp luật, đáng lẽ Dương đã có một tương lai rộng mở. Thế nhưng, sự thiếu bản lĩnh trước cám dỗ và lối sống thực dụng đã khiến gã sa ngã. Sau khi rời cơ quan, Dương lao vào “cái chết trắng”, rồi dùng chính sự am hiểu về công nghệ và bảo mật trước đây của mình để thiết lập, điều hành một đường dây tội phạm tinh vi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 7/2024, Dương móc nối với các đối tượng từ bên kia biên giới nhằm tuồn ma túy từ Lào về Huế tiêu thụ. Để che giấu dòng tiền bẩn, Dương luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian và không bao giờ trực tiếp lộ diện khi giao dịch. Nhằm phục vụ việc vận chuyển, Dương lôi kéo Nguyễn Đình Tráng Kiệt (SN 2001, trú thôn An Thuận, phường Kim Trà) làm “cánh tay phải”, trực tiếp nhận hàng, cất giấu và phân phối cho các đại lý cấp dưới, gồm: Hoàng Văn Cao (SN 1999, trú đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân), Hồ Đức Niệm (SN 2003, trú đường Chi Lăng, phường Phú Xuân) và Lê Đình Tuấn (SN 1994, trú đường Vạn Xuân, phường Kim Long).

Sự liều lĩnh của băng nhóm này đạt đến đỉnh điểm khi chúng trang bị cả vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Đầu tháng 1/2025, thấy nguy cơ bị lộ, Dương chỉ đạo Kiệt di chuyển toàn bộ ma túy cùng 2 khẩu súng quân dụng, hàng chục viên đạn về cất giấu tại nhà bố vợ của Kiệt ở thị xã Hương Trà.

Mọi thủ đoạn tinh vi của Dương không qua được mắt các trinh sát. Chiều 7/1/2025, lệnh khám xét khẩn cấp được thi hành. Lực lượng công an lật tẩy kho hàng kinh hoàng gồm hơn 22,1kg Methamphetamine, hơn 2kg Ketamine cùng lượng lớn thuốc lắc (MDMA), tổng khối lượng lên tới 28,83kg, nhét vội trong tủ quần áo, túi xách. Sát bên cạnh là hai khẩu súng quân dụng kèm hàng chục viên đạn đã lên nòng. Kết quả giám định tìm thấy 9 dấu vết vân tay của Kiệt trên các bao gói, đập tan mọi ý định chối tội của tên tội phạm trẻ tuổi.

Cái giá phải trả

Tại tòa, trước chứng cứ của viện kiểm sát, các bị cáo Kiệt, Cao, Niệm, Tuấn đều cúi đầu nhận tội. Riêng Trần Hải Dương vẫn quanh co, tìm cách giảm nhẹ vai trò chủ mưu. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra những dữ liệu điện tử và bản tự khai của đồng bọn, Dương mới sụp đổ hoàn toàn.

Được nói lời sau cùng, Dương không còn giữ được vẻ lỳ lợm, hai tay bấu chặt vào bục gỗ, giọng lạc đi: “Bị cáo biết tội lỗi của mình không gì dung thứ được. Chỉ vì ích kỷ, ham giàu bất chính mà bị cáo đánh mất bản thân, chà đạp lên pháp luật. Đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, bị cáo chỉ xin một cơ hội sống dù nhỏ nhất để cải tạo, để được nhìn thấy con cái trưởng thành...”.

Phía dưới khán phòng, tiếng sụt sùi của người thân các bị cáo ngắt quãng. Giờ nghị án kết thúc, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án. Nhìn thẳng vào cựu cán bộ cơ yếu và đồng bọn, vị chủ tọa đanh thép: “Hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường luật pháp đến mức đỉnh điểm. Riêng bị cáo Trần Hải Dương, từng là cán bộ cơ yếu, được đào tạo bài bản, có đầy đủ nhận thức pháp luật, thay vì làm gương, bị cáo lại tha hóa, dùng chính sự hiểu biết của mình để điều hành đường dây ma túy xuyên biên giới đặc biệt lớn, tàng trữ vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả. Bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hải Dương mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là tử hình. Nguyễn Đình Tráng Kiệt nhận án chung thân, Hoàng Văn Cao 20 năm 6 tháng tù, Hồ Đức Niệm 17 năm 6 tháng tù và Lê Đình Tuấn 11 năm tù.