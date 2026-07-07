Đảm bảo an ninh, trật tự để phát triển du lịch bền vững

Đoàn khách vào tham quan Đại Nội

Tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Không chỉ thu hút khách nội địa, những năm gần đây, lượng khách quốc tế tìm đến các xã A Lưới cũng ngày một tăng. Là địa bàn khu vực các xã biên giới nên công tác bảo đảm an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm TTATXH gắn với phát triển du lịch bền vững được đặc biệt chú trọng.

Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 chia sẻ, địa phương có nhiều tài nguyên du lịch, cũng là cơ hội để thu hút khách thập phương. Để hài hòa mục tiêu khai thác thế mạnh, phát triển kinh tế nhưng bảo đảm an ninh biên giới, công tác phối hợp giữa các lực lượng được triển khai chặt chẽ. Cùng với vai trò của các đồn biên phòng, công an xã, ngay tại các thôn, điểm du lịch, lực lượng ở thôn, bản, an ninh cơ sở cũng nắm chắc thông tin. “Việc nắm, rà soát thông tin của du khách được thực hiện linh hoạt, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Mục đích là đảm bảo đúng quy định nhưng vẫn tạo sự thoải mái cho du khách”, ông Quang chia sẻ.

Tại các phường, xã ở miền xuôi, nhất là các địa phương vùng lõi trung tâm thành phố, nơi có lượng khách du lịch đông, công tác bảo đảm TTATXH được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch chia sẻ, hằng năm, Công an thành phố cùng Sở Du lịch đặt ra nhiều nhiệm vụ phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch, trong đó hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình vụ việc xảy ra liên quan đến khách du lịch; hoạt động của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp nhịp nhàng trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên lĩnh vực du lịch…

Một trong những giải pháp được chú trọng trong thời gian gần đây là năng lực quản lý và khả năng phản ứng trước các vấn đề phát sinh trong môi trường du lịch. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách đã có nhiều cải thiện. Ngành du lịch, các đơn vị, địa phương không chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức như đường dây nóng, email, các cơ quan chức năng mà còn chủ động xác định yếu tố nguy cơ và theo dõi phản hồi trên mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình, vào cuộc xử lý. Khi có vụ việc phát sinh, ngay lập tức ngành du lịch liên thông với các đơn vị, địa phương kích hoạt phương án xử lý.

Ông Lê Công Thành Tài, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân cho biết, trên địa bàn của phường cũng đã thành lập tổ phản ứng nhanh, chia thành 2 đội đến nhiều khu vực để nắm bắt tình hình. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, những vấn đề liên quan đến môi trường du lịch được xử lý một cách nhanh chóng, qua đó giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Khách càng đông, càng cần chủ động

Theo dự báo của ngành du lịch, sắp tới lượng khách sẽ tiếp tục tăng, nhờ các chính sách thị thực thông thoáng, các hoạt động xúc tiến, quảng bá đồng bộ từ trung ương đến địa phương và các giải pháp đầu tư hạ tầng, hoàn thiện sản phẩm du lịch của thành phố. Lượng khách càng đông cũng đặt ra yêu cầu về tính chủ động, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong hoạt động du lịch.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong hoạt động du lịch. Nhiều giải pháp trọng tâm được đặt ra, gắn với vai trò, trách nhiệm của Công an thành phố, ngành du lịch và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với Công an thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm phát sinh.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Dương Thị Thu Truyền cho biết, thời gian tới, ngành du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra đột xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng phản ứng nhanh nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngành du lịch sẽ tiếp tục duy trì đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến đóng góp của du khách đối với các hoạt động du lịch và tham mưu xử lý kịp thời các phản ánh về môi trường du lịch của người dân và du khách.