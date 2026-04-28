Phú Bài ra quân lập lại trật tự đô thị

HNN.VN - Sáng 6/5, phường Phú Bài triển khai đợt ra quân lập lại trật tự an toàn đô thị trên địa bàn.

Các lực lượng kiểm tra hệ thống đường dây điện 

Đợt ra quân có sự tham gia của đội ngũ cán bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Công an, Quân sự, lực lượng an ninh cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể của phường.

Tại các tuyến đường chính và khu vực chợ, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm lập lại trật tự đô thị. Trọng tâm là xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường; tháo dỡ mái che, mái vẩy, hộp đèn, bảng quảng cáo không đúng quy định; chấn chỉnh hoạt động buôn bán, kinh doanh gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.

Cùng với công tác xử lý, các lực lượng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các hộ kinh doanh và người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật; không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; góp phần từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

“Công tác lập lại trật tự đô thị không chỉ dừng ở các đợt cao điểm mà cần được triển khai thường xuyên, liên tục, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ; đồng thời xử lý dứt điểm từng trường hợp vi phạm, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường”, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài Trần Duy Việt nhấn mạnh tại buổi ra quân.

Thanh Lam
Phú Bàira quânlập lạitrật tựđô thị
