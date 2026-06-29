Thuận Hóa công bố thành lập 30 tổ dân phố mới sau sắp xếp

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quyết định và ra mắt đội ngũ cán bộ tổ dân phố mới

Tham dự buổi lễ có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thành ủy qua các thời kỳ cùng đại diện các sở, ban, ngành. Tại chương trình, phường đã công bố nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp TDP trên địa bàn; trao các quyết định thành lập 30 TDP mới và công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ sau sắp xếp.

Việc sắp xếp TDP là chủ trương lớn của Trung ương nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị tại khu dân cư hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đối với địa bàn Thuận Hóa - trung tâm của TP. Huế với mật độ dân cư cao, nhiều cơ quan, đơn vị và hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động - việc xây dựng phương án sắp xếp được thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Sau quá trình rà soát, lấy ý kiến người dân và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, phường Thuận Hóa đã sắp xếp từ 53 TDP xuống còn 30 TDP. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường chúc mừng đội ngũ cán bộ của 30 TDP mới được tín nhiệm giao nhiệm vụ, đồng thời đề nghị các cấp ủy, cán bộ TDP khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư của người dân sau sáp nhập; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới và tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đô thị văn minh.

Tri ân những người hoạt động không chuyên trách kết thúc nhiệm vụ

Dịp này, phường Thuận Hóa cũng tổ chức gặp mặt, tri ân 121 nguyên bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác Mặt trận kết thúc nhiệm vụ theo chủ trương sắp xếp. Lãnh đạo phường ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở trong nhiều năm qua, khẳng định việc kết thúc nhiệm vụ là thực hiện chủ trương chung về tinh gọn tổ chức, không phải là sự đánh giá về năng lực hay mức độ cống hiến của từng cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh việc sắp xếp TDP và kiện toàn tổ chức, cán bộ là bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, đòi hỏi sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phường quyết tâm đưa các TDP mới nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của phường trung tâm TP. Huế trong giai đoạn mới.