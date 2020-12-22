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ClockThứ Hai, 13/07/2026 10:08
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo về việc mời tham gia chào bán cạnh tranh công khai tài sản

HNN.VN - Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thông báo mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào mua tài sản với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN TÀI SẢN

1. Tên tài sản: Nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ (Shophouse) ký hiệu LK7.4-11.

2. Địa điểm:Khu nhà ở thuộc, Dự án KQH LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc Khu A - ĐTM An Vân Dương, thành phố Huế (Dự án Phú Xuân City).

3.Thông tin tài sản

+ Diện tích đất: 202,60 m².

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 393,00 m².

+ Hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định.

II. GIÁ KHỞI ĐIỂM: 15.334.200.000 đồng

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí phát sinh khi thực hiện chuyển nhượng (nếu pháp luật quy định bên mua phải chịu).

 III.            ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1.      Đối tượng tham gia:Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực theo quy định của pháp luật và không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia giao dịch theo quy định hiện hành.

2.      Hồ sơ đăng ký:

-        Phiếu đăng ký tham gia chào mua (theo mẫu của Công ty).

-        Bản sao CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân).

-        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp (đối với tổ chức).

-        Chứng từ nộp tiền đặt trước.

-        Văn bản ủy quyền hợp pháp (nếu có).

3.      Tiền đặt trước:1.533.420.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

-         Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản:Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

·       Số tài khoản: 0161000053266 - Ngân hàng: Vietcombank – CN Huế

·       Nội dung chuyển khoản:Tiền đặt trước tham gia chào mua LK7.4-11 – [Tên đơn vị/cá nhân]

-         Thời hạn nhận tiền đặt trước: đến 16 giờ 30 ngày 15/07/2026.

4.      Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ:Từ: 7 giờ 30 ngày 06/07/2026 Đến: 16 giờ 30 ngày 15/07/2026; tạiVăn phòng Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

- Địa chỉ: KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Thành phố Huế.

- Người liên hệ: Bà Ngô Đan Thanh

- Điện thoại: 0777822807; Email: thanhnd@phubaispinning.com

5.      Xem thực tế tài sản: Trong thời gian phát hành hồ sơ, người có nhu cầu được tạo điều kiện xem thực tế tài sản theo lịch hẹn với Hội đồng Thanh lý, nhượng bán tài sản.

VII. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN

1.      Thời gian tổ chức chào bán:  Thời gian: 09 giờ 00 ngày 16/07/2026.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Việc lựa chọn người mua được thực hiện bằng bỏ phiếu kín trực tiếp.

Mỗi người tham gia ghi một mức giá mua bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm vào Phiếu trả giá.

2.      Nguyên tắc lựa chọn:

-         Người được lựa chọn mua tài sản là người trả giá hợp lệ cao nhất và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia.

-         Trường hợp có từ hai (02) người trở lên trả cùng mức giá hợp lệ cao nhất thì Hội đồng Thanh lý, nhượng bán tài sản sẽ tổ chức một hoặc nhiều vòng bỏ phiếu kín bổ sung giữa các người tham gia này cho đến khi xác định được người trả giá hợp lệ cao nhất.

-         Giá trả ở vòng bổ sung phải bằng hoặc cao hơn mức giá của vòng trước.

3.      Hoàn tiền đặt trước

-         Người không được lựa chọn mua tài sản được hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả.

-         Tiền đặt trước không được hoàn trả nếu người tham gia:

Rút hồ sơ sau thời điểm hết hạn đăng ký;

Có hành vi gian lận hoặc vi phạm quy định của Thông báo này;

Được lựa chọn mua nhưng từ chối ký kết hoặc không thực hiện việc thanh toán theo quy định.

Thông báo này được công khai tại trụ sở Công ty và các phương tiện công bố thông tin của Công ty kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng cám ơn.

 Từ khóa:
Công ty Cổ phần Sợi Phú Bàimua tài sản
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