Hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân

HNN.VN - Ngày 24/4, Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo phương án, giải pháp sắp xếp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Bệnh viện Trung ương Huế và các tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc 

Nhiều ý kiến từ các tổ dân phố đã tập trung phản ánh thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn vẫn còn những bất cập, nhất là tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến giao thông. Các đại biểu đề xuất cần có giải pháp cụ thể, sát với tình hình từng khu vực; trong đó chú trọng bố trí các điểm buôn bán tập trung, tổ chức kẻ vạch, phân khu hợp lý và có thể xem xét cho phép sử dụng có kiểm soát một phần vỉa hè. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự.

Các đại biểu cũng nêu rõ những khó khăn trong việc duy trì lực lượng tự quản do thiếu cơ chế, tiêu chí và điều kiện đảm bảo. Đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ. Trọng tâm là tổ chức giao thông khoa học, linh hoạt theo từng khu vực và thời điểm; việc điều chỉnh, hạn chế đậu đỗ phương tiện cần gắn với bố trí các điểm thay thế phù hợp, tránh xử lý cục bộ. Đồng thời, tận dụng quỹ đất công, cơ sở dôi dư để xây dựng bãi đỗ xe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như hệ thống camera giám sát, phần mềm hỗ trợ tìm kiếm vị trí đậu đỗ và phản ánh hiện trường.

Đại diện các đơn vị tham gia phát biểu ý kiến 

Lãnh đạo UBND phường đã đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể, trực diện. Trong đó, nhấn mạnh việc quản lý theo từng khu vực, tuyến phố, từng điểm gắn với quy chế vận hành rõ ràng; xây dựng lực lượng quản lý trật tự đô thị hoạt động thường xuyên, liên tục. Đồng thời, nghiên cứu thành lập các tổ tự quản có sự tham gia của hộ kinh doanh, doanh nghiệp và lực lượng chức năng, đảm bảo rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm.

Một số giải pháp cụ thể cũng được đề xuất như thiết lập các chốt trật tự đô thị cố định tại khu vực trọng điểm, kết hợp với các tổ tuần tra lưu động; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý thông qua hệ thống camera giám sát kết nối với mạng lưới camera an ninh trong Nhân dân, hình thành hệ thống giám sát rộng khắp, dữ liệu tập trung về trung tâm điều hành để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh công tác sắp xếp, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai với quyết tâm cao, cách làm bài bản, đồng bộ và xuyên suốt. Các giải pháp phải đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý trật tự đô thị và nhu cầu an sinh, sinh kế của người dân; thực hiện theo nguyên tắc “muốn cấm phải có điều kiện thay thế”.

Đồng chí yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò của cộng đồng trong tham gia quản lý. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, UBND phường cần xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể phù hợp từng khu vực, lựa chọn mô hình thí điểm, đánh giá hiệu quả để nhân rộng, hướng tới xây dựng đô thị Thuận Hóa ngày càng văn minh, trật tự, hiện đại và bền vững.

KHÁNH THƯ
Thúc đẩy đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 23/4, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ngành liên quan.

Thúc đẩy đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/4, HĐND phường Thuận Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tài chính - ngân sách và tổ chức hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ mới.

Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm
Thường trực Thành ủy làm việc với đảng ủy các xã A Lưới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung:
Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương

Ngày 15/4, Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Huế do đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng ủy các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương
Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học

Ngày 14/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thuận Hóa tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số trường học trên địa bàn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong bếp ăn tập thể. Hoạt động do bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các ban, ngành liên quan.

Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học
Tăng cường hợp tác, thắt chặt hữu nghị Việt - Lào

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 10/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc tết cổ truyền Bunpimay 2026 tại tỉnh Sekong.

Tăng cường hợp tác, thắt chặt hữu nghị Việt - Lào

