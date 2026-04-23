Hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Nhiều ý kiến từ các tổ dân phố đã tập trung phản ánh thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn vẫn còn những bất cập, nhất là tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến giao thông. Các đại biểu đề xuất cần có giải pháp cụ thể, sát với tình hình từng khu vực; trong đó chú trọng bố trí các điểm buôn bán tập trung, tổ chức kẻ vạch, phân khu hợp lý và có thể xem xét cho phép sử dụng có kiểm soát một phần vỉa hè. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự.

Các đại biểu cũng nêu rõ những khó khăn trong việc duy trì lực lượng tự quản do thiếu cơ chế, tiêu chí và điều kiện đảm bảo. Đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ. Trọng tâm là tổ chức giao thông khoa học, linh hoạt theo từng khu vực và thời điểm; việc điều chỉnh, hạn chế đậu đỗ phương tiện cần gắn với bố trí các điểm thay thế phù hợp, tránh xử lý cục bộ. Đồng thời, tận dụng quỹ đất công, cơ sở dôi dư để xây dựng bãi đỗ xe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như hệ thống camera giám sát, phần mềm hỗ trợ tìm kiếm vị trí đậu đỗ và phản ánh hiện trường.

Đại diện các đơn vị tham gia phát biểu ý kiến

Lãnh đạo UBND phường đã đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể, trực diện. Trong đó, nhấn mạnh việc quản lý theo từng khu vực, tuyến phố, từng điểm gắn với quy chế vận hành rõ ràng; xây dựng lực lượng quản lý trật tự đô thị hoạt động thường xuyên, liên tục. Đồng thời, nghiên cứu thành lập các tổ tự quản có sự tham gia của hộ kinh doanh, doanh nghiệp và lực lượng chức năng, đảm bảo rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm.

Một số giải pháp cụ thể cũng được đề xuất như thiết lập các chốt trật tự đô thị cố định tại khu vực trọng điểm, kết hợp với các tổ tuần tra lưu động; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý thông qua hệ thống camera giám sát kết nối với mạng lưới camera an ninh trong Nhân dân, hình thành hệ thống giám sát rộng khắp, dữ liệu tập trung về trung tâm điều hành để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh công tác sắp xếp, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai với quyết tâm cao, cách làm bài bản, đồng bộ và xuyên suốt. Các giải pháp phải đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý trật tự đô thị và nhu cầu an sinh, sinh kế của người dân; thực hiện theo nguyên tắc “muốn cấm phải có điều kiện thay thế”.

Đồng chí yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò của cộng đồng trong tham gia quản lý. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, UBND phường cần xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể phù hợp từng khu vực, lựa chọn mô hình thí điểm, đánh giá hiệu quả để nhân rộng, hướng tới xây dựng đô thị Thuận Hóa ngày càng văn minh, trật tự, hiện đại và bền vững.