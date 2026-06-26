Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại hội nghị

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa chủ trì.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường đã quán triệt các nội dung của Đề án thành lập chi bộ TDP mới, đồng thời trình bày phương án dự kiến nhân sự cấp ủy để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến. Các ý kiến tham gia đều thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khách quan, tập trung vào việc kiện toàn tổ chức và lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời giao Ban Xây dựng Đảng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập chi bộ TDP mới và đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các chi bộ được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ phường Thuận Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, Đảng ủy phường Thuận Hóa cũng đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn công tác lấy ý kiến Nhân dân về việc sắp xếp, tổ chức lại TDP. Hội nghị đã hướng dẫn cụ thể quy trình phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp kết quả và phân công trách nhiệm đối với các lực lượng tham gia thực hiện tại cơ sở.