Đảm bảo tổ chức an toàn, nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2026

HNN.VN - Chiều 8/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với 14.425 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, khối giáo dục phổ thông có 12.476 thí sinh, giáo dục thường xuyên 1.086 thí sinh và 863 thí sinh tự do. Dự kiến toàn thành phố bố trí 37 điểm thi với 620 phòng thi.

Năm nay, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quy định, các thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu tham dự kỳ thi năm 2026 sẽ dự thi theo chương trình mới.

Đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5 với 17.919 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến có 53 hội đồng thi với 750 phòng thi được bố trí phục vụ kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác chuẩn bị cho hai kỳ thi đã được triển khai chủ động, đồng bộ theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố. Các kế hoạch, phương án tổ chức thi được xây dựng chi tiết; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi, phương án bảo mật đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, giao thông và xử lý các tình huống phát sinh cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ. Các điểm thi đều được lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ cùng các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức thi.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời quán triệt nghiêm các quy định, quy chế thi. Sở GD&ĐT cần chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin tại các điểm thi, báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh.

Nhấn mạnh đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực thi. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh, góp phần để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

MINH HIỀN
Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động tại địa phương.

Tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh lớp 9 trong năm học 2025-2026, UBND thành phố đã quyết định tăng đáng kể chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.

