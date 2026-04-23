Mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản và phát triển văn hóa Huế

HNN.VN - Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã có buổi tiếp xã giao ông Franck Bolgiani, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phó Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Huế.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà lưu niệm đến ông Franck Bolgiani

Hai bên đã trao đổi về các hoạt động hợp tác văn hóa giữa thành phố Huế và các đối tác Pháp trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Pháp tại Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 13-18/6/2026. Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến bạn bè quốc tế.

Ông Franck Bolgiani bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Huế - trung tâm văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các đối tác Pháp với thành phố Huế trong thời gian qua. Ông cho biết phía Pháp đang tích cực chuẩn bị nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng, phong phú, đa dạng để tham gia Festival Huế 2026, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và các đối tác Pháp đối với thành phố Huế trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản và giao lưu nghệ thuật.

 Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác 

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Huế là địa phương hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, đang định hướng phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy di sản. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hợp tác của các đối tác quốc tế, trong đó có phía Pháp, giữ vai trò hết sức quan trọng.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn phía Pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực; đặc biệt là tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động của Festival Huế 2026; tăng cường hỗ trợ trong công tác bảo tồn di sản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Thành phố Huế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động hợp tác được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới.

THÁI BÌNH
Việt Nam, UNIDO ký kết Chương trình hợp tác quốc gia thúc đẩy công nghiệp xanh

Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) vừa công bố triển khai Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam-UNIDO mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Việt Nam, UNIDO ký kết Chương trình hợp tác quốc gia thúc đẩy công nghiệp xanh
Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 16/4, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Ahmed Ghoneim, Giám đốc Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập (Grand Egyptian Museum-GEM) nhằm thảo luận về khả năng thúc đẩy hợp tác trong triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa và du lịch.

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và Ai Cập

