Phong Phú: Khởi công xây dựng 2 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ khó khăn

Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lê Quang Quý

Dịp này, các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” gồm hộ ông Hoàng Văn Bắc, trú tại tổ dân phố 2 Kế Môn và hộ ông Lê Quang Quý, trú tại tổ dân phố Nhất Tây. Hai hộ gia đình này đều thuộc diện khó khăn tại địa phương, hiện đang sinh sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Hai căn nhà mới được khởi công xây dựng trên phần đất của gia đình, theo thiết kế nhà cấp 4, tường xây, mái lợp tôn. Đối với hộ ông Hoàng Văn Bắc, nguồn kinh phí xây dựng được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế với số tiền 60 triệu đồng; hộ ông Lê Quang Quý được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú.

Bà Lê Thị Hoa Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú cho biết, việc xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận nhằm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Hai căn nhà mới không chỉ giúp 2 gia đình có nơi ở kiên cố để ổn định cuộc sống mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.