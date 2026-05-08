Đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác vào tháng 9/2025, TP. Huế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung xây dựng các dự án về sinh học, dược liệu, môi trường biển; Phòng trưng bày Lịch sử Tự nhiên tại Phong Điền được đưa vào hoạt động. Từ tháng 9/2025 đến nay, có 4 nhiệm vụ khoa học được nghiệm thu đạt kết quả tốt, công bố 6 bài báo quốc tế và 1 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn. Hai bên cũng triển khai các chương trình STEM, ứng dụng AR, VR và số hóa mẫu vật trong giáo dục.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Huế đề nghị Viện Hàn lâm tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện Đề án Khu Công nghệ cao TP.Huế; nâng cao tiềm lực Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung và phát huy hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu để hỗ trợ doanh nghiệp địa phương. Thành phố mong muốn triển khai các nhiệm vụ khoa học theo cơ chế hợp tác 1:1, lấy bài toán công nghệ làm trung tâm, gắn nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn. Các lĩnh vực ưu tiên gồm kinh tế số, văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết Huế đang tập trung số hóa di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp xanh, nâng cao tỷ trọng công nghiệp xanh trong cơ cấu kinh tế; đồng thời xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, phát triển du lịch và thúc đẩy chuyển đổi số. Thành phố mong muốn Viện Hàn lâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Viện cho ý kiến, định hướng triển khai mô hình Khu công nghệ số tại Huế, bởi đây là lĩnh vực còn mới trong thực tiễn và cần được làm rõ về tiêu chí, hạng mục cũng như yêu cầu phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, thành phố mong muốn được hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý rơm rạ sau thu hoạch nhằm hạn chế tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Hồng Thái bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển của Huế và khẳng định Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thành phố trên nhiều lĩnh vực. Theo Chủ tịch Viện Hàn lâm, thỏa thuận hợp tác đã ký kết là cơ sở quan trọng để triển khai các chương trình phối hợp cụ thể trong thời gian tới.

Viện cam kết hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho Huế, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững; đồng thời nghiên cứu công nghệ xử lý rơm rạ sau thu hoạch nhằm giảm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến du lịch.

Đánh giá Huế có nhiều tiềm năng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, GS.TS. Trần Hồng Thái cho rằng thành phố cần quan tâm xây dựng Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới, đầu tư hệ thống phòng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Viện Hàn lâm cũng sẵn sàng hỗ trợ Huế trong các lĩnh vực kinh tế biển, y sinh, y tế chuyên sâu và nghiên cứu y dược.