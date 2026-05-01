Hàn Quốc phóng vệ tinh mới bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX

ClockThứ Hai, 04/05/2026 14:55
Ngày 3/5, Hàn Quốc đã thực hiện thành công việc phóng vệ tinh quan sát Trái đất cỡ trung thế hệ mới mang số hiệu 2 lên quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm chủ công nghệ không gian và tối ưu hóa năng lực ứng phó thảm họa của quốc gia này.

(Ảnh minh họa: TTXVN) 

Theo hãng thông tấn Yonhap, vệ tinh đã được đưa lên không gian bằng tên lửa Falcon 9 của Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX. Vụ phóng được thực hiện từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại bang Florida, Mỹ.

Vệ tinh thế hệ mới có trọng lượng khoảng 500kg, do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) chịu trách nhiệm chính trong quá trình phát triển và chế tạo. Nhiệm vụ cốt lõi của vệ tinh là cung cấp dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao để phục vụ công tác quản lý tài nguyên đất đai, giám sát môi trường và nâng cao hiệu quả ứng phó các thảm họa thiên nhiên. 

Bên cạnh các mục tiêu về an sinh và quản lý nhà nước, dự án lần này còn mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc. Việc giao phó vai trò dẫn dắt dự án cho KAI cho thấy, định hướng rõ ràng của Seoul trong việc tạo đà phát triển, thu hút sự tham gia sâu rộng và chuyển giao công nghệ cho khu vực tư nhân.

Vụ phóng thành công vệ tinh quan sát số 2 tiếp tục tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vũ trụ vào thực tiễn, đồng thời là minh chứng cho năng lực và vị thế ngày càng gia tăng của quốc gia này trên bản đồ công nghệ không gian toàn cầu.

Theo nhandan.vn
