Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tiếp và làm việc với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam

Lãnh đạo thành phố mong muốn WWF tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác bảo vệ môi trường

Tại buổi tiếp, ông Văn Ngọc Thịnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Huế trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời gian qua. WWF - Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với thành phố trong các chương trình bảo tồn thiên nhiên, phát triển đô thị xanh, hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới, tập trung vào vận động nguồn lực đầu tư phát triển gắn với bảo tồn hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; phối hợp triển khai các chương trình phát triển lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và gìn giữ đa dạng sinh học. Qua đó, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của WWF dành cho địa phương trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án hợp tác được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia của WWF - Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh mong muốn WWF nói chung và WWF - Việt Nam nói riêng tiếp tục hỗ trợ Huế tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế, nâng cao năng lực chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; xây dựng các chuỗi giá trị, cải thiện sinh kế cho cộng đồng, qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

Thành phố Huế cũng đề nghị WWF tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là hỗ trợ triển khai các dự án giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nhựa; thực hiện hiệu quả Chương trình phân loại rác tại nguồn và quản lý rác thải nhựa theo lộ trình, bảo đảm đạt các mục tiêu đề ra.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, ông Văn Ngọc Thịnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và Nhân dân thành phố Huế. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng gửi lời chúc tới lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia WWF - Việt Nam, tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, sáng và thân thiện với môi trường.