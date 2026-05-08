Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Huế

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH&CN TP. Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết thời gian qua, địa phương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm tạo đột phá trong phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Huế định hướng trở thành một trong những trung tâm KH&CN lớn của khu vực và cả nước, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung.

Theo đó, Huế chú trọng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ; tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Địa phương cũng mong muốn Bộ KH&CN tiếp tục hỗ trợ, phối hợp trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy mạnh hơn hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, đại diện các cục, vụ thuộc Bộ KH&CN trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách và định hướng phát triển KH&CN tại địa phương.

Liên quan lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đại diện Bộ cho biết đang triển khai nhiệm vụ bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài và sẽ sớm xây dựng phương án phối hợp với Huế trong thời gian tới.

Đối với Nghị định 101/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, các đơn vị chuyên môn lưu ý nhiều điểm mới trong công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, kiểm soát công nghệ trong quá trình triển khai, nhận diện rủi ro khi áp dụng công nghệ mới cũng như tăng cường giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tiếp thu ý kiến của Bộ KH&CN tại buổi làm việc

Theo các ý kiến tại buổi làm việc, trong bối cảnh Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, việc thẩm định và kiểm soát công nghệ cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của dự án, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ.

Đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ KH&CN cũng đề cập nhiều nội dung mới như hướng dẫn nội hàm hoạt động đổi mới sáng tạo; cơ chế hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hướng dẫn mua, phổ biến sáng chế, sáng kiến và vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm; đồng thời lưu ý các địa phương cần sớm nhận diện, triển khai các nhiệm vụ KH&CN mang tính thực tiễn, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nhấn mạnh doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh, KH&CN cần gắn với sản phẩm cụ thể và nhu cầu thị trường. Trong khi doanh nghiệp cần đầu ra cho sản phẩm thì viện, trường cần môi trường ứng dụng và cơ hội việc làm cho đội ngũ nghiên cứu. Vì vậy, cần có cơ chế kết nối hiệu quả giữa các bên.

“Khởi nghiệp sáng tạo phải thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm và chấp nhận rủi ro”, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nói.

Lãnh đạo Bộ KH&CN cho biết từ năm 2026, nhiều luật, nghị định và cơ chế mới sẽ chính thức đi vào thực tiễn. Do đó, các địa phương cần sớm hình thành hệ thống nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời chủ động bố trí nguồn lực và kinh phí triển khai.

Đối với bài toán kết nối giữa nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho rằng cần hình thành các tổ chức trung gian như trung tâm đổi mới sáng tạo tại địa phương để kết nối nhu cầu, xác định các bài toán lớn cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu cùng tham gia giải quyết.

Riêng với Huế, lãnh đạo Bộ KH&CN định hướng trung tâm đổi mới sáng tạo cần phát triển theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời lưu ý Huế chưa nên vội thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm mà cần ưu tiên hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đồng chí Phạm Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Bộ KH&CN cũng đề nghị địa phương chú trọng kiểm soát công nghệ, nhập khẩu máy móc, thiết bị; đồng thời huy động sự tham gia của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ lãnh đạo Bộ KH&CN dành cho Huế thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển lãnh đạo Bộ KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, Huế xem KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đồng thời, Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ KH&CN trong triển khai các cơ chế mới, kết nối nguồn lực, chuyên gia và các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn.