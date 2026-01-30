Ra mắt cuốn sách “Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - 60 năm xây dựng và phát triển”

Tặng sách đến các đại biểu

Cuốn sách “Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - 60 năm xây dựng và phát triển” gồm 4 chương, phản ánh toàn diện các giai đoạn phát triển của nhà trường từ khi ra đời, qua thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến giai đoạn đổi mới, phát triển toàn diện gắn với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (nay là thành phố Huế). Công trình được biên soạn trên cơ sở khai thác, đối chiếu và hệ thống hóa nguồn tư liệu phong phú; kết hợp nghiên cứu tài liệu lưu trữ với trao đổi, tham vấn các nhân chứng lịch sử, bảo đảm tính chính xác, khách quan và khoa học của nghiên cứu lịch sử chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh: Cuốn sách không chỉ là sự tổng kết chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường mà còn là tài liệu có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường 60 năm qua, TS. Nguyễn Thị Châu khẳng định: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng cao từ thực tiễn đặt ra. Nhà trường phấn đấu xây dựng và phát triển vững mạnh, tiến tới đạt chuẩn mức độ 2 trước năm 2030; xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của thành phố Huế.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh cũng bày tỏ quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế; xứng đáng với tên gọi nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc, nhà quân sự lỗi lạc, người con ưu tú của quê hương Huế - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh kính yêu.