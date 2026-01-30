  • Huế ngày nay Online
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo ở Kim Trà

HNN.VN - Ngày 3/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà tổ chức khánh thành, bàn giao 2 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Lê Phước Hòng (TDP Triều Sơn Trung) và hộ bà Lê Thị Hoa (TDP Giáp Kiền).

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Bàn giao "Nhà Đại đoàn kết" và "Mái ấm Công đoàn"

Tại lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Lê Thị Hoa  

Ngôi nhà của gia đình bà Lê Thị Hoa có tổng kinh phí xây dựng 135 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà hỗ trợ 30 triệu đồng.

Ngôi nhà của gia đình ông Lê Phước Hòng có tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà hỗ trợ 30 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Daystar hỗ trợ 60 triệu đồng.

Việc khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và có động lực vươn lên thoát nghèo.

HÀN ĐĂNG
kim trà, nhà đại đoàn kết, hộ nghèo, bàn giao nhà đại đoàn kết
