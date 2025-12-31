  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 31/12/2025 17:43

Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn cho du khách Việt Nam

Theo kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc công bố, việc miễn phí thị thực C-3-2, dự kiến hết hạn vào ngày 31/12/2025, sẽ được gia hạn đến cuối tháng 6/2026.

Ấn tượng K-Healthy Food Festival 2025 tại Ngày Văn hóa Việt - Hàn tại HuếMở rộng hợp tác thương mại, giáo dục, du lịch giữa Huế và Hàn Quốc

Du khách tham quan Vịnh Suncheon (Hàn Quốc). (Nguồn: THX/TTXVN) 

Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo kế hoạch được Bộ trưởng Koo Yun Cheol công bố, việc miễn phí thị thực C-3-2, dự kiến hết hạn vào ngày 31/12/2025, sẽ được gia hạn đến cuối tháng 6/2026.

Sáu nước được gia hạn miễn phí xử lý loại thị thực này gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Theo ông Koo Yun Cheol, kế hoạch này nhằm duy trì đà tăng trưởng du lịch. Hiện tại, phí xử lý thị thực C-3-2 là 18.000 won (12,46 USD)./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
Hàn Quốcgia hạnmiễn phí thị thựcdu kháchViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trải nghiệm ở Vườn quốc gia Suncheon

Đến Suncheon, tôi cảm thấy gần gũi bởi thành phố này có chút gì đó khá tương đồng với Huế quê hương. Huế cũng là thành phố xanh với nhiều vườn hoa, thảm cỏ, mặt nước… Nhiều năm gần đây, Huế đang ngày càng được đầu tư chăm chút khiến cảnh sắc của thành phố đẹp và quyến rũ hơn lên từng ngày.

Trải nghiệm ở Vườn quốc gia Suncheon
Chuyển mình từ Năm Du lịch quốc gia

Sau 13 năm kể từ lần đăng cai lần thứ nhất, Năm Du lịch quốc gia 2025 trở lại lần thứ 2 với Huế như một cánh cửa mở ra cơ hội mới. Từ chuỗi sự kiện này, những gì thành phố gặt hái được không chỉ là những con số tăng trưởng mà còn là những bài học kinh nghiệm và nguồn năng lượng mới mang tên “Khát vọng chuyển mình”.

Chuyển mình từ Năm Du lịch quốc gia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top