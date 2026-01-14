  • Huế ngày nay Online
Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026

HNN.VN - Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tham dự tại điểm cầu TP. Huế

Tại điểm cầu TP. Huế, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, thời gian qua, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng đã góp phần hình thành tư duy mới về hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp. Nhận thức của các bộ, ngành, địa phương về hội nhập quốc tế có chuyển biến rõ rệt, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng.

Hội nhập quốc tế về kinh tế được triển khai linh hoạt, thích ứng với biến động, chủ động tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, tự cường. Trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành trụ cột quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mở rộng cục diện đối ngoại thuận lợi, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc tế của đất nước.

Hội nhập về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng trở thành trọng tâm hợp tác quốc tế, phục vụ trực tiếp mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Cùng với đó, hội nhập về văn hóa, xã hội, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là nội dung có ý nghĩa chiến lược trong đường lối đối ngoại và chiến lược phát triển đất nước. Quan điểm xuyên suốt là coi hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn hệ thống chính trị và toàn dân; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực và nguồn lực của quá trình hội nhập.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh kinh tế, đầu tư, thương mại toàn cầu sụt giảm, Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng, giải ngân vốn FDI đạt khoảng 28 - 29 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, thể hiện niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hội nhập quốc tế cần được triển khai đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả hơn; chuyển mạnh từ tư duy “xin - nhận, tham gia” sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ, quan hệ quốc tế, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Văn Bốn
