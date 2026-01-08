  • Huế ngày nay Online
Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tăng cường hợp tác tuyên truyền với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc

HNN.VN - Chiều 15/1, đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, cùng lãnh đạo đơn vị đã có buổi tiếp và trao đổi với bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng, cùng đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, bà Đổng Bích Du đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với các đối tác Trung Quốc thời gian qua. Theo bà, việc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đăng tải, thông tin kịp thời về các hoạt động của Trung Quốc trên các nền tảng báo chí đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Bà Đổng Bích Du nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan báo chí, truyền thông của hai bên; hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp cận nguồn tư liệu, nội dung chính thống, phản ánh đầy đủ, khách quan các sự kiện, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc.

Bà Tổng Lãnh sự mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tăng cường thông tin, tuyên truyền về Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, nhất là các sự kiện lớn, các thành tựu nổi bật; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Đăng Khoa bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Tổng Lãnh sự và đoàn công tác, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới 2026 sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến bà cùng các thành viên trong đoàn. Đồng chí đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu nổi bật về kinh tế, hạ tầng giao thông, trong đó có lĩnh vực đường sắt cao tốc.

Đồng chí Hoàng Đăng Khoa ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của bà Tổng Lãnh sự; khẳng định Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế sẽ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thành phố những nội dung, giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, mở rộng hợp tác thông tin, truyền thông trong thời gian tới, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

