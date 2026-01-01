Kim ngạch xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc tăng lên gần 38 tỷ USD

(Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock)

Các nguồn tin trong ngành ngày 1/1 cho hay những người yêu thích văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu đang tiêu thụ thực phẩm và mỹ phẩm Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục.

Khi kết hợp giá trị xuất khẩu của thực phẩm và mỹ phẩm Hàn Quốc với âm nhạc, video và trò chơi, ước tính "giá trị xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc" năm ngoái đứng thứ 4, sau chất bán dẫn, ôtô và hóa dầu.

Theo báo cáo Phân tích xu hướng ngành nội dung năm 2025 của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu trong ngành nội dung đạt 10,3 tỷ USD tính đến quý 3/2025, đánh dấu con số tích lũy cao nhất trong 3 quý đầu năm từ trước đến nay. Tổng giá trị xuất khẩu cả năm, dự kiến sẽ vượt 15 tỷ USD.

Tính đến tháng 11/2025, xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc đạt 12,34 tỷ USD, (theo số liệu sơ bộ của cơ quan hải quan), tăng 4,6% so với năm trước đó. Xuất khẩu mỹ phẩm cũng tăng 11,4% lên 10,4 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm Hàn Quốc, thực phẩm Hàn Quốc và mỹ phẩm Hàn Quốc đạt 37,94 tỷ USD, đứng thứ 4 sau chất bán dẫn (152,6 tỷ USD tính đến tháng 11), ôtô (66 tỷ USD) và các sản phẩm dầu mỏ (41,6 tỷ USD). Điều này đã góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc vượt mốc 700 tỷ USD/năm lần đầu tiên vào năm 2025.

Quy mô tổng thể của ngành công nghiệp văn hóa K-pop trong nước của Hàn Quốc, bao gồm lĩnh vực nội dung, ẩm thực K-pop, mỹ phẩm K-pop và du lịch, dự kiến đã vượt mốc 200.000 tỷ won (138,7 tỷ USD) vào năm ngoái, lập kỷ lục mới.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượng khách du lịch nước ngoài cũng đã vượt 18,5 triệu lượt vào ngày 23/12, một tuần trước khi kết thúc năm, và dự kiến sẽ vượt qua mức cao kỷ lục 18,7 triệu lượt.

Trong một cuộc khảo sát người nước ngoài năm 2025, hình ảnh được liên tưởng nhiều nhất với "Hàn Quốc" là K-pop (17,8%), tiếp theo là ẩm thực Hàn Quốc (11,8%), phim truyền hình (8,7%) và làm đẹp (6,4%) (Khảo sát thực trạng làn sóng Hallyu ở nước ngoài). Các sản phẩm công nghệ thông tin như điện thoại thông minh (5,1%) lần đầu tiên rớt khỏi top 5 kể từ năm 2012.

Xu hướng du lịch của khách du lịch nước ngoài đang chuyển dịch theo hướng trải nghiệm cuộc sống "như người Hàn Quốc bản địa," chẳng hạn như tham quan các địa điểm nổi tiếng từ bộ phim “K-Pop Demon Hunters."

Một phân tích về việc sử dụng thẻ của khách du lịch nước ngoài do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc thực hiện cho thấy, mô hình chi tiêu của họ hiện nay tương đồng đến 90% với khách du lịch nội địa./.