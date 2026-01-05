Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo Tân Hoa xã, tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc đặt quan hệ với Hàn Quốc ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao khu vực, duy trì tính liên tục và ổn định, đồng thời sẵn sàng cùng Hàn Quốc kiên định định hướng hợp tác hữu nghị, nguyên tắc cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển lành mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai bên tiếp tục tăng cường lòng tin, tôn trọng con đường phát triển của nhau, dung hòa các lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính, giải quyết khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn.

Nhấn mạnh hai nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng đan xen sâu sắc, hợp tác mang lại lợi ích song phương, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai nước cần tăng cường phối hợp chính sách, kết nối chiến lược phát triển và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh... Hai bên cũng tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác về thanh niên, truyền thông, thể thao...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Trung Quốc, tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính của Trung Quốc, mong muốn cùng Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng thống Hàn Quốc cho biết hợp tác kinh tế, thương mại đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của hai nước và Hàn Quốc mong muốn đạt nhiều kết quả hơn nữa trong hợp tác thiết thực với Trung Quốc…