Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Đây sẽ là lần gặp gỡ trực tiếp thứ ba giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi Sanae chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng.

Cuộc gặp đầu tiên diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tháng 10/2025, là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên ngay sau khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hướng tới tương lai.

Tại cuộc gặp thứ hai bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi tháng 11/2025, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố sự tin tưởng và duy trì đà đối thoại. Chuyến thăm sắp tới là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Lee Jae Myung dưới thời Thủ tướng Takaichi.

Đây cũng là lần đầu Tổng thống Hàn Quốc thăm quê hương của Thủ tướng Nhật Bản. Việc tổ chức hội đàm tại Nara, quê hương của bà Takaichi, thay vì thủ đô Tokyo, chính là đề xuất của Tổng thống Lee Jae Myung trong cuộc gặp tại Gyeongju, cho thấy mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo đã trở nên thân thiết và tin cậy hơn rất nhiều.

Quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản được đánh giá đang ở giai đoạn ấm dần lên sau nhiều thập kỷ căng thẳng, nhưng vẫn đan xen những thách thức.

Hai nước đã khôi phục lại “ngoại giao con thoi” với các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên của các nhà lãnh đạo hai bên, là dấu hiệu cho thấy nỗ lực vượt qua các rạn nứt trong quá khứ để hướng tới một chương mới.

Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp với căng thẳng Mỹ-Trung Quốc, vấn đề Triều Tiên…, cả Seoul và Tokyo đều nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải bắt tay nhau. Dù quan hệ đang cải thiện, những vấn đề lịch sử và tranh chấp chủ quyền vẫn là những rào cản nhạy cảm.

So với người tiền nhiệm, Tổng thống Lee Jae Myung được đánh giá là đang cố gắng duy trì một thế cân bằng hơn về chiến lược, vừa thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản, vừa duy trì đối thoại với Trung Quốc, qua chuyến thăm Bắc Kinh ngay những ngày đầu năm mới này.

Hàn Quốc đang nỗ lực đóng vai trò cầu nối trong khu vực, tìm cách giảm nhiệt căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời củng cố quan hệ với cả hai để ứng phó chính sách bảo hộ thương mại mới từ Mỹ. Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Lee Jae Myung không chỉ là một sự kiện ngoại giao thông thường, mà còn mang tính biểu tượng cao.

Một mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản ổn định là mỏ neo quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng tại Đông Bắc Á. Chuyến thăm cũng mang sức nặng kinh tế và chính trị rất lớn. Thay vì chỉ ký các bản ghi nhớ chung chung, chuyến thăm tập trung vào an ninh kinh tế thực chất.

Hai bên dự kiến ký thỏa thuận phối hợp kiểm soát xuất khẩu và bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô cho chuỗi cung ứng bán dẫn và pin như đất hiếm, hydro florua…, giúp cả hai giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát xuất khẩu.

Hai bên cũng thảo luận hợp tác năng lượng sạch với việc xây dựng mạng lưới cung ứng amoniac và hydro xanh chung, là bước đi chiến lược để cả hai quốc gia đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Hai bên còn dự kiến thành lập một quỹ chung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics của hai nước, nhằm tạo ra một hệ sinh thái công nghệ đối trọng với các tập đoàn lớn từ Mỹ.

Chuyến thăm nhận được phản ứng nhiều chiều của dư luận hai nước. Tại Hàn Quốc, phần lớn giới trẻ và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ chuyến thăm vì ưu tiên lợi ích kinh tế và cơ hội việc làm.

Tuy nhiên, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc vẫn bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng việc Tổng thống Lee Jae Myung tập trung vào kinh tế và gác các vấn đề lịch sử là nhượng bộ quá mức. Phần đông dư luận Nhật Bản coi việc bà Takaichi mời ông Lee Jae Myung tới thăm quê nhà Nara là một bước đột phá, cho thấy sự chân thành trong ngoại giao.

Nhưng một bộ phận chính trị gia bảo thủ ở Tokyo vẫn lo ngại sự thay đổi của Hàn Quốc có thể chỉ tạm thời, tùy thuộc vào nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời đòi hỏi cam kết pháp lý lâu dài hơn từ Seoul.

Tuy nhiên, với việc cả hai nhà lãnh đạo vốn đều không theo con đường chính trị truyền thống ở hai nước (ông Lee Jae Myung xuất thân từ tầng lớp lao động bình dân, bà Takaichi là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản), dư luận vẫn kỳ vọng dấu ấn cá nhân của hai nhà lãnh đạo sẽ giúp quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản thật sự gác lại quá khứ, hướng tới tương lai ổn định và phát triển cho hai nước cũng như cả khu vực.

