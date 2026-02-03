Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế thăm, chúc Tết Thành ủy và UBND thành phố

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tặng hoa chúc mừng Thành ủy Huế

Tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung. Cùng dự có UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; lãnh đạo các ban ngành liên quan.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Khế Chơn chúc mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Hòa thượng Thích Khế Chơn bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đạt được thời gian qua. Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố; tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong công tác an sinh xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, an lạc.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, Hòa thượng Thích Khế Chơn chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc .

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao đổi thông tin với Hòa thượng Thích Khế Chơn và đoàn.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế. Bí thư Thành ủy thông tin khái quát về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết hơn, quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn” để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy cho biết, thời gian qua, TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và nằm trong nhóm địa phương có mức tăng trưởng khá; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đạt và vượt chỉ tiêu; sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố. Trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế và tăng ni, phật tử toàn thành phố, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ người yếu thế, cũng như tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần đồng hành, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó của Phật giáo Huế với sự phát triển của thành phố; mong muốn Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng TP. Huế “xanh - thông minh - giàu bản sắc”, phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung chúc Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế, chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử một năm mới an lành, hạnh phúc và đạt nhiều thành tựu, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tặng hoa chúc mừng UBND thành phố

Chiều cùng ngày, Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế do Hòa thượng Thích Khế Chơn làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo TP. Huế.

Tiếp đoàn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Khế Chơn bày tỏ niềm vui trước những kết quả quan trọng mà thành phố Huế đạt được trong năm qua; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 an lành, hạnh phúc; chúc lãnh đạo thành phố một năm mới an vui, thành công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hòa thượng Thích Khế Chơn mong muốn trong năm mới, TP. Huế tiếp tục phát triển ổn định, bền vững; đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái, hòa hợp trong cộng đồng. Hòa thượng cũng bày tỏ sự tri ân trước sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố đối với các hoạt động Phật sự thời gian qua.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trao đổi thông tin với đoàn

Hòa thượng Thích Khế Chơn khẳng định Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển bền vững của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN thành phố; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội trong công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội và đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cũng thông tin một số kết quả nổi bật của TP. Huế trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh quyết tâm của thành phố trong việc phát huy giá trị đô thị di sản, trung tâm văn hóa đặc sắc, hướng đến phát triển nhanh và bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chúc chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử đón Tết cổ truyền an vui, cát tường, tiếp tục đồng hành cùng thành phố Huế trong chặng đường phát triển mới.