Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật đặc biệt hỗ trợ ngành chip bán dẫn

ClockThứ Sáu, 30/01/2026 15:00
Tại phiên họp toàn thể chiều 29/1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo Luật đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh và hỗ trợ ngành công nghiệp chip bán dẫn.

Ảnh: Yonhap

Theo KBS, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc nhấn mạnh, việc ban hành luật đặc biệt nói trên tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ một cách hệ thống cho toàn bộ chuỗi cung ứng chip bán dẫn trong nước.

Cho phép lập ủy ban đặc biệt trực tiếp dưới quyền Tổng thống

Luật đặc biệt cho phép thành lập "Ủy ban đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chip bán dẫn" trực tiếp dưới quyền Tổng thống, hỗ trợ các chính sách về chip bán dẫn, hiện đang bị phân tán theo từng dự án và ngân sách riêng lẻ.

Để vận hành Ủy ban đặc biệt, Bộ Công nghiệp và thương mại sẽ lập ra "Nhóm hỗ trợ tăng trưởng đổi mới chip bán dẫn"; đồng thời mở một tài khoản kế toán đặc biệt kỳ hạn 10 năm để hỗ trợ thường xuyên cho ngành công nghiệp này.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xây dựng "Kế hoạch cơ bản về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chip bán dẫn" 5 năm một lần do Ủy ban đặc biệt thẩm định; chỉ định các "cụm công nghiệp chip bán dẫn" cân nhắc tới sự phát triển cân bằng khu vực. Chính phủ và chính quyền địa phương có thể ưu tiên hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí lắp đặt hạ tầng thiết yếu như điện, nước, xử lý nước thải và đường bộ cần thiết cho việc vận hành các cụm công nghiệp này.

Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan nhấn mạnh, chip bán dẫn vừa là ngành xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, vừa là một tài sản chiến lược quyết định an ninh, kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ sẽ nhanh chóng hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan nhằm duy trì ưu thế dẫn đầu của chip bán dẫn Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trên thực tế.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Quốc hội Hàn Quốcthông qualuật đặc biệthỗ trợngành chip bán dẫn
