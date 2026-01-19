Giới thiệu du lịch và xúc tiến mở đường bay Hàn Quốc - Huế

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (Ảnh: SDL)

Đoàn công tác của thành phố Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn. Sự kiện thu hút nhiều đại biểu cùng 100 doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và cơ quan báo chí tại Hàn Quốc.

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh miền Trung Việt Nam, với trung tâm là Huế và Quảng Trị như một điểm đến đa dạng, giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tuyệt đẹp và dịch vụ du lịch hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết: Trong năm 2025, thành phố Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế và có khoảng 20.000 du khách Hàn Quốc đến Huế (nằm trong top 13 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Huế). Phía tỉnh Quảng Trị đón 9,6 triệu khách vào năm 2025; trong đó khách quốc tế dự ước đạt 450 nghìn lượt khách. Khách du lịch từ Hàn Quốc khoảng 4.000 lượt, trong đó chủ yếu là khách du lịch cao cấp, nghỉ dưỡng kết hợp với golf và một số chương trình giao lưu văn hóa - giáo dục cho sinh viên, học sinh…

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho rằng việc xúc tiến đường bay trực tiếp giữa Huế và các thành phố lớn của Hàn Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Rút ngắn thời gian di chuyển giúp hai địa phương này trở thành điểm đến thuận tiện hơn trong các hành trình du lịch Việt Nam; tạo điều kiện hình thành các tour trọn gói kết hợp nghỉ dưỡng, golf, di sản, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới cho các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư hai bên.

Trong chương trình này, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá và phát triển du lịch địa phương, bao gồm: Giới thiệu các điểm đến, sự kiện, lễ hội, sản phẩm và dịch vụ du lịch, đặc biệt là các chương trình kích cầu du lịch; chiếu phim về hình ảnh các điểm đến, văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP; không gian B2B dành cho các doanh nghiệp du lịch trao đổi, giới thiệu thông tin, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch và ký kết hợp tác với các đối tác.