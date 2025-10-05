  • Huế ngày nay Online
Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

HNN.VN - Ngày 7/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Đề án nhân sự Ủy ban khóa XI. Cụ thể, đối với nội dung Báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu và 6 chương trình trọng tâm với định hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, gắn với phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ chủ đề Đại hội, đánh giá kết quả nhiệm kỳ; ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, trên cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Qua đó, góp phần hoàn thiện văn kiện, phản ánh đúng thực tiễn, thể hiện ý chí, nguyên vọng của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, toàn diện, làm sáng rõ thêm nội dung các văn kiện, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Qua đó, góp phần hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện để trình Đại hội, một văn kiện thực sự xứng tầm là Cương lĩnh hành động của MTTQ Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh, thông minh, giàu bản sắc.

