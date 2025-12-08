Đồng hành cùng nạn nhân da cam

Tặng quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Tập hợp trên 3.200 hội viên

Từ những ngày đầu chỉ với vài chục hội viên khi mới thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế đã từng bước khẳng định vai trò của mình. Không chỉ là cầu nối đưa chính sách của Nhà nước đến với người thụ hưởng, hội còn chủ động vận động xã hội hóa, kết nối nhiều tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo cơ hội sinh kế, đồng thời tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nạn nhân da cam. Hiện có trên 3.200 hội viên đang sinh hoạt trong các tổ chức hội. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hiện mới được kiện toàn ở cấp thành phố. Tuy nhiên, các quyền lợi và nguồn lực vận động đều được chuyển đến hội viên.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả. Hội đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các cơ quan thông tin truyền thông Trung ương, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực.

Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh được đặc biệt chú trọng. Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của hội gắn với phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Cấp ủy và chính quyền đã tạo điều kiện cho các hội hoạt động thuận lợi hơn.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Huế khẳng định: Hội phát triển rộng khắp và ngày càng vững mạnh là chỗ dựa vững chắc, mái ấm nghĩa tình của hội viên và nạn nhân chất độc da cam, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tại Huế.

Phát huy vai trò tổ chức hội

Từ năm 2000 đến nay, thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, thành phố Huế đã giải quyết chính sách cho khoảng 4.000 người; trong đó, có 3.000 người hoạt động kháng chiến và 1.000 người là con đẻ của họ.

Ông Hồ Văn Sanh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Phú Lộc cho biết: Chúng tôi có trên 270 hội viên; trong đó, có khoảng 30 hội viên danh dự. Từ đó, hội vận động các nguồn lực từ mạnh thường quân, hội viên đóng góp xây dựng quỹ để thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. Nhiều gia đình đã chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, ổn định cuộc sống.

Thực tiễn cũng cho thấy, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu, phản biện xã hội; phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách để phản ánh với cơ quan chức năng và báo cáo với cấp có thẩm quyền; tích cực tham gia rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị di chứng da cam.

Đặc biệt, Thành hội đã phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội nhằm tiếp xúc, làm việc với nhiều tổ chức từ thiện trong và ngoài nước để kêu gọi ủng hộ nguồn lực như: Quỹ Hoa Hòa Bình, Tổ chức MEDICO (Trung tâm Y tế Quốc tế Thụy Sĩ), Hội Trợ giúp Trẻ em nhiễm dioxin của Pháp (VNED), Hội Phật pháp Việt Nam Tâm Nguyện, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án Hòa nhập, Dự án Hạt giống Hy vọng, Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Binh chủng Hóa học (BQP), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Hội Chữ thập đỏ các cấp để có thêm nguồn lực giúp các gia đình nạn nhân khó khăn…

Hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục được tiến hành với những hình thức, biện pháp mới, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, đánh giá của các cơ quan chức năng của Mỹ đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hành trình vì nạn nhân chất độc da cam còn dài, nhưng với sự chung tay của cộng đồng, tin rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều cuộc đời được nâng đỡ và hồi sinh.