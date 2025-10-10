Khi mặt trận làm “nhạc trưởng”

Tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn

Hàng chục tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn

Cái nắng ban trưa dịu hẳn khi đến những con đường cây xanh tỏa bóng mát trên địa bàn xã Phú Vang, đặc biệt là những tuyến đường hoa khoe sắc. Đó là những công trình thanh niên, do đoàn viên, thanh niên trên địa bàn chăm chút bởi những bàn tay và tâm huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ: Tuyến đường 500 mét, với những hàng bằng lăng tím tại thôn Lương Viện; tuyến đường hoa giấy, mỗi gốc hoa được trồng trong những chiếc lu trang trí đẹp mắt tại thôn Đức Lam Trung; tuyến đường dừa xiêm dài gần 2,5km tại thôn Viễn Trình; tuyến đường cờ Tổ quốc dài gần 3km - hai bên đường cờ đỏ sao vàng tự hào tung bay… Đó là một trong những kết quả nổi bật từ công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào, do MTTQVN xã Phú Vang làm “nhạc trưởng”.

Theo bà Hoàng Thị Thùy Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Vang, phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Năm năm qua, trên địa bàn toàn xã, hàng chục tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; công trình điện thắp sáng đường quê; đường bê tông nông thôn; 3 khu vui chơi, vận động dành cho thiếu nhi, tạo diện mạo mới khang trang, thân thiện cho khu dân cư, đã được thực hiện từ sự chung sức, đồng lòng của các đoàn thể, tổ chức, các lực lượng, người dân. Hưởng ứng vận động của MTTQVN xã và các tổ chức thành viên, Nhân dân Phú Vang đã hiến gần 61.000 mét đất, hiến gần 20.000 cây, đóng góp khoảng 6.000 ngày công lao động; chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đóng góp đối ứng xây dựng đường giao thông nông thôn gần 1 tỷ đồng.

19 căn nhà đại đoàn kết được xây mới

Sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân trên địa bàn toàn xã không chỉ mang đến sự đổi thay, phát triển của quê hương, mà còn làm thay đổi nhiều cuộc đời. 19 căn nhà đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. “Phía sau” tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng huy động được, là trách nhiệm của MTTQVN xã và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và sẻ chia yêu thương không đong đếm của những tấm lòng.

Ông Nguyễn Chánh Quốc (vợ đau ốm, bản thân ông bị tai nạn mất sức lao động, 2 con còn nhỏ), bà Lê Thị Hẹ (lớn tuổi, không con cái) ở thôn Trừng Hà, là những hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà và tặng những vật dụng thiết yếu, phù hợp, chia sẻ: Không chỉ vững tâm vì từ nay không phải lo lắng trước những mùa mưa bão, mà chúng tôi được tiếp sức mạnh tinh thần, cố gắng vượt lên nghịch cảnh, vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn, để không phụ những yêu thương, đùm bọc.

Để hỗ trợ sinh kế và trao quà dịp Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khó khăn, MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã vận động các nguồn lực xã hội, các mạnh thường quân với số tiền hàng tỷ đồng. Điển hình, 5 năm qua, bà con quê hương Phú Vang đang làm ăn, công tác, học tập tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố và định cư ở nước ngoài, nghe theo vận động, đã có nhiều chương trình hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương như trao gần 1.800 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn đột xuất với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Riêng khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi), MTTQVN xã đã vận động được hơn 612 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Bà Hoàng Thị Thùy Trang cho biết: Để có những kết quả như nêu trên, Ủy ban MTTQVN xã Phú Vang đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, ban, ngành liên quan, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thông qua các hoạt động và hiệu quả thiết thực đó, MTTQVN xã Phú Vang tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết, kết nối và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở.